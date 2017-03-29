Суд снизил сумму ущерба по делу Серика Ахметова
Суд вынес решение сократить сумму ущерба до 17 310 000 тенге.
Суд вынес решение сократить сумму ущерба до 17 310 000 тенге.
Казыбекбийский районный суд № 2 пересмотрел иск акима Караганды в отношении
На этот раз иск акима Караганды был рассмотрен судьей Жумабике Галиевой. Судья вынесла решение удовлетворить требования истца о возмещении материального ущерба, причиненного государству, лишь частично.
«Исковое заявление акима города Караганды к Серику Ахметову, Бауржану Абдишеву, Мейраму Смагулову, Мухтару Адамбекову, Айдосу Жакенову о возмещении материального ущерба, причиненного государству, удовлетворить частично. Взыскать солидарно с ответчиков в доход местного бюджета в счет причинения ущерба государству 17 310 000 (семнадцать миллионов триста десять тысяч) тенге», — говорится в решении суда.
Также каждый из ответчиков обязан выплатить государственную пошлину в размере 103 806 тенге. Решение еще не вступило в законную силу.
Напомним, в прошлом году аким Караганды подал к фигурантам дела иск на сумму в 201,9 миллиона тенге. Согласно иску, данный ущерб образовался в результате завышения стоимости материалов и услуг по горячему оцинкованию при проведении работ по замене опор наружного освещения на улицах Караганды. Однако судья Казыбекбийского районного суда № 2 снизил ущерб до 148,7 миллиона тенге.
17 января текущего года апелляционная коллегия Карагандинского областного суда решила отправить дело на новое рассмотрение в районный суд. Ранее