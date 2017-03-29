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16:29 (мск), источник: Tengrinews

Суд снизил сумму ущерба по делу Серика Ахметова

Суд вынес решение сократить сумму ущерба до 17 310 000 тенге.

Источник: Tengrinews

Казыбекбийский районный суд № 2 пересмотрел иск акима Караганды в отношении экс-премьера Серика Ахметова, бывшего акима Карагандинской области Бауржана Абдишева, экс-акима города Мейрама Смагулова, а также Мухтара Адамбекова и Айдоса Жакенова. Суд вынес решение сократить сумму ущерба до 17 310 000 тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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На этот раз иск акима Караганды был рассмотрен судьей Жумабике Галиевой. Судья вынесла решение удовлетворить требования истца о возмещении материального ущерба, причиненного государству, лишь частично.

«Исковое заявление акима города Караганды к Серику Ахметову, Бауржану Абдишеву, Мейраму Смагулову, Мухтару Адамбекову, Айдосу Жакенову о возмещении материального ущерба, причиненного государству, удовлетворить частично. Взыскать солидарно с ответчиков в доход местного бюджета в счет причинения ущерба государству 17 310 000 (семнадцать миллионов триста десять тысяч) тенге», — говорится в решении суда.

Также каждый из ответчиков обязан выплатить государственную пошлину в размере 103 806 тенге. Решение еще не вступило в законную силу.

Напомним, в прошлом году аким Караганды подал к фигурантам дела иск на сумму в 201,9 миллиона тенге. Согласно иску, данный ущерб образовался в результате завышения стоимости материалов и услуг по горячему оцинкованию при проведении работ по замене опор наружного освещения на улицах Караганды. Однако судья Казыбекбийского районного суда № 2 снизил ущерб до 148,7 миллиона тенге.

17 января текущего года апелляционная коллегия Карагандинского областного суда решила отправить дело на новое рассмотрение в районный суд. Ранее экс-премьер-министру Серику Ахметову сократили срок наказания по амнистии.

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