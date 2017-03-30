Западные военные самолеты провели разведку вблизи Калининградской области

По их информации, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W, поднявшийся в среду утром с авиабазы Милденхолл в Великобритании, подлетел к Калининградской области после полудня по московскому времени. Он в течение около трех часов курсировал у российского побережья, находясь в воздушном пространстве над международными водами Балтики.

Одновременно в воздушном пространстве Польши под городом Гданьском, встав в круг, за российской территорией наблюдал натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией E-3A AWACS c бортовым номером LX-N90442 и позывным NATO03.

Кроме того, в это же время вдоль побережья Калининградской области выполнял очередной разведывательный полет самолет ВВС Швеции Gulfstream 4 с бортовым номером 102002 и позывным SVF622, поднявшийся с авиабазы Малмен, которая расположена вблизи города Линчепинг.

Он осуществлял полет вдоль побережья по вытянутому эллипсу, находясь на высоте приблизительно 12 тыс. метров.

Как сообщалось, в понедельник стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W также совершил очередной многочасовой полет у российских рубежей на юге Балтики. Этот самолет с бортовым номером 62−4138 в последние месяцы практически ежедневно совершает разведывательные полеты у границ России на юге Балтики, подлетая как со стороны Польши, так и со стороны Балтийского моря. Изредка он также выполняет полеты у северных рубежей России в районе Баренцева моря.

Согласно открытым источникам, самолеты RC-135W предназначены для перехвата, записи и анализа радиопереговоров, вскрытия дислокации, состава, режимов работы и характеристик радиоэлектронных средств управления войсками, противовоздушной обороны (ПВО) и авиации противника.