Следствие в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых завершено

По версии следствия, Белых получил взятки на общую сумму €600 тыс.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), — сообщили в СК.

По версии следствия, в 2012—2016 гг. Белых лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс. за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в пользу взяткодателей и контролируемых ими АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания», а также за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении облправительством контроля за ходом реализации предприятиями инвестпроектов и ведении предпринимательской деятельности на территории Кировской области.