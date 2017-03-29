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17:18 (мск), источник: ТАСС

Следствие в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых завершено

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Следствие в отношении обвиняемого в получении взятки экс-губернатора Кировской области Никиты Белых завершено, сообщили ТАСС в пресс-службе СК.

Источник: РИА "Новости"
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По версии следствия, Белых получил взятки на общую сумму €600 тыс.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), — сообщили в СК.

По версии следствия, в 2012—2016 гг. Белых лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс. за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в пользу взяткодателей и контролируемых ими АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания», а также за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении облправительством контроля за ходом реализации предприятиями инвестпроектов и ведении предпринимательской деятельности на территории Кировской области.

Комментарии
10
Аристарх Лохов
его ждут - телогрейка, пила и «Лесохозяйственная компания», лет эдак на 8-10
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Владимир *****
Дело завершено???...так пора в тюрягу бывшему губернатору!...на перевоспитание и...как править честно!
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perplexed
нормально,чтобы убежать на запад, там их немного подрихтуют и оставят доживать свой век. Ничего нового. Не выдавать же лохам.
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