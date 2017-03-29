Коллектив Исаакия обратился к президенту в связи с передачей собора РПЦ

Свое обращение коллектив объяснил возможной передачей собора в пользование Русской православной церкви.

В открытом письме, опубликованном на сайте музея, главу государства просят приостановить действие закона до «рассмотрения, обсуждения и принятия решения об особенностях его применения в отношении объектов, используемых государственными учреждениями в культурных целях».

Как отмечают авторы письма, они обращаются к Путину «не только как к Гаранту Закона, но и как к коренному ленинградцу, знающему наш общий город изнутри».