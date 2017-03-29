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18:39 (мск), источник: РИА Новости

Коллектив Исаакия обратился к президенту в связи с передачей собора РПЦ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 мар — РИА Новости. Коллектив музея-памятника «Исаакиевский собор» попросил президента Владимира Путина приостановить действие закона о передаче госимущества религиозным организациям.

Источник: РИА "Новости"

Свое обращение коллектив объяснил возможной передачей собора в пользование Русской православной церкви.

В открытом письме, опубликованном на сайте музея, главу государства просят приостановить действие закона до «рассмотрения, обсуждения и принятия решения об особенностях его применения в отношении объектов, используемых государственными учреждениями в культурных целях».

Как отмечают авторы письма, они обращаются к Путину «не только как к Гаранту Закона, но и как к коренному ленинградцу, знающему наш общий город изнутри».

По мнению работников музея, из-за передачи Исаакиевского собора РПЦ могут возникнуть сложности с поддержанием и сохранением монументальной живописи центрального свода и пространства под куполом здания.

Наиболее уязвимой (в случае передачи здания РПЦ) окажется монументальная живопись центрального свода и подкупольного пространства. Это шедевры русской живописной школы академиков Ф.А. Бруни, К.П. Брюллова и других. Из-за сложности климатических условий Санкт-Петербурга работы по наблюдению, консервации и реставрации объекта не прекращаются ни на один день.
Сотрудники музея Исаакиевский собор

Подчеркивается, что ежегодно только на реставрацию живописи музей тратит от 80 до 100 миллионов рублей, при этом не получая дотаций от государства.

Обращение к президенту единогласно одобрило общее собрание коллектива, который «глубоко озабочен» возможной передачей Исаакиевского собора РПЦ «и, как следствие, фактической ликвидацией всего музейного комплекса».

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Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

Позднее Горизбирком Петербурга во вторник утвердил регистрацию инициативной группы по проведению референдума о судьбе Исаакиевского собора.

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