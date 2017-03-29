Коллектив Исаакия обратился к президенту в связи с передачей собора РПЦ
С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 мар — РИА Новости. Коллектив
С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 мар — РИА Новости. Коллектив
Свое обращение коллектив объяснил возможной передачей собора в пользование Русской православной церкви.
В открытом письме, опубликованном на сайте музея, главу государства просят приостановить действие закона до «рассмотрения, обсуждения и принятия решения об особенностях его применения в отношении объектов, используемых государственными учреждениями в культурных целях».
Как отмечают авторы письма, они обращаются к Путину «не только как к Гаранту Закона, но и как к коренному ленинградцу, знающему наш общий город изнутри».
По мнению работников музея,
Наиболее уязвимой (в случае передачи здания РПЦ) окажется монументальная живопись центрального свода и подкупольного пространства. Это шедевры русской живописной школы академиков Ф.А. Бруни, К.П. Брюллова и других. Из-за сложности климатических условий Санкт-Петербурга работы по наблюдению, консервации и реставрации объекта не прекращаются ни на один день.
Подчеркивается, что ежегодно только на реставрацию живописи музей тратит от 80 до 100 миллионов рублей, при этом не получая дотаций от государства.
Обращение к президенту единогласно одобрило общее собрание коллектива, который «глубоко озабочен» возможной передачей Исаакиевского собора РПЦ «и, как следствие, фактической ликвидацией всего музейного комплекса».
Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением
Позднее Горизбирком Петербурга во вторник утвердил регистрацию инициативной группы по проведению референдума о судьбе Исаакиевского собора.