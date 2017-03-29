Все польские консульства по Украине будут закрыты, пока их не обеспечат эффективной охраной — посол

Генеральные консульства Республики Польша заработают в привычном режиме на территории Украины после того, как им обеспечат эффективную охрану. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает 112 Украина.

«Я говорил с госсекретарем в Министерстве иностранных дел (Польши) и заместителем министра. Польская сторона выразила достаточно серьезное беспокойство этой ситуацией (обстрел консульства в Луцке, — ред.), они переживают за своих сотрудников, граждан Польши, которые работают в украинских дипломатических учреждениях, ожидают, что быстро будет проведено расследование. Расследование началось сразу после этого инцидента. Они ожидают на обеспечение эффективной охраной и приняли решение, чтобы до того времени, пока такая эффективная охрана не будет предоставлена, польские консульские учреждения не будут принимать посетителей, опасаясь очередных возможных террористических актов», — заявил он.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 марта на четвертом этаже административного здания Генерального консульства Польши в Луцке произошел взрыв. В СБУ заявили, что, по предварительным данным, причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26. Жертв в результате взрыва нет. Открыто уголовное производство по статье «теракт».