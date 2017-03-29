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18:12 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Управление МЧС России по Воронежской области возглавил Александр Кошель

Экс-глава регионального ведомства Михаил Гусев ушел на пенсию.

Управление МЧС России по Воронежской области возглавил полковник внутренней службы Александр Кошель. Указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, появился на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 29 марта.

До назначения на должность руководителя главного управления министерства Российской федерации по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Воронежской области Александр Кошель находился на посту первого замначальника регионального ведомства.

До Александра Кошеля областным управлением МЧС руководил Михаил Гусев. Он ушел на пенсию 31 декабря 2016 года, пояснили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ведомства.

Справка РИА «Воронеж»

Александр Кошель родился 14 ноября 1970 года в Волгограде. В 1993 году окончил Ставропольское высшее военное инженерное училище связи имени 60-летия Великого Октября, в 2010-м — факультет руководящих кадров Академии государственной противопожарной службы (АГПС) МЧС России, в 2016-м — факультет Высшей академия управления АГПС МЧС России.

С 1993 года проходил службу в Вооруженных силах РФ на командных должностях, от начальника расчета боевого управления до командира группы боевого управления (командного пункта) полка, с 1999 года проходит службу в МЧС России. С июня 2016 года находился на посту первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Воронежской области.

Женат, воспитывает двоих детей.

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