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18:49 (мск), источник: Ipress.ua

Нацбанк обыскивали в связи с расследованием прошлогодних коррупционных дел

Национальное антикоррупционное бюро объясняет обыски в Национальном банке расследованием фактов злоупотребления руководством НБУ в период 2015—2016 годов.

Источник: Ipress.ua

«В ответ на многочисленные запросы СМИ сообщаем по состоянию на 16 часов 29 марта детективы НАБУ совместно с Департаментом защиты экономики Нацполиции проводят следственные действия в Национальном банке Украины, во время которых осуществляется выемка документов», — разъясняют в пресс-центре НАБУ.

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Отмечается, что документы предоставляются добровольно. Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами НБУ своим служебным положением в интересах третьих лиц, которые по предварительному сговору со служебными лицами ряда коммерческих банков в нарушении Закона «О банках и банковской деятельности» совершили действия, которые повлекли тяжкие последствия государственным интересам. Речь идет о периоде 2015−2016 годов. Расследование по этим фактам детективы НАБУ начали в феврале 2017 года. Пока ни одному из участников не сообщено о подозрении, подчеркивают в НАБУ. Расследование продолжается.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят следственные действия в Национальном банке.

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