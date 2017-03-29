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19:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Хиллари Клинтон выступила с самой большой политической речью после поражения

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон выступила с самой пространной речью, посвященной политическим вопросам, после проигрыша на выборах. Своим сторонниками она предложила своеобразную мантру: «Сопротивляйтесь, настаивайте, упорствуйте и записывайтесь добровольцами».

Источник: Reuters

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон выступила с самой пространной речью, посвященной политическим вопросам, после проигрыша на выборах. Об этом сообщает CNN.

Пожалуй, нет такого места, где мне хотелось бы быть больше, чем здесь. Ну, разве что в Белом доме.
Хиллари Клинтон

Клинтон отметила, что администрация нынешнего главы государства Дональда Трампа сталкивается с мощным общественным противодействием, и выступления против политики президента только начинаются.

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«Люди, доселе не участвовавшие в политике, начали делиться своими историями на встречах в городских администрациях. Это люди, которым есть что сказать, это люди, которые хотят быть услышанными», — рассказала бывший госсекретарь. По ее словам, одна из главных задач XXI века — продвижение прав и создание возможностей для женщин и девочек, а в правящей администрации сейчас значительный перекос в сторону мужчин.

Она раскритиковала нынешние власти за отсутствие повсеместного права на оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам. Свою речь она все же закончила на оптимистичной ноте, вспомнив инаугурационную речь Трампа: «Там, где некоторые видят тьму, я вижу свет, потворствующий креативности и потенциалу». Своим сторонниками она предложила своеобразную мантру: «Сопротивляйтесь, настаивайте, упорствуйте и записывайтесь добровольцами».

Выборы президента США прошли 8 ноября 2016 года. Хиллари Клинтон, баллотировавшаяся от Демократической партии и считавшаяся безусловным фаворитом гонки, все же уступила республиканцу Трампу.

Комментарии
1
ПРОХОР
Сожрут шакалы Дона живьём.
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