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18:56 (мск), источник: Интерфакс

Закон о единстве российской нации пообещали переименовать

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Разрабатываемый закон «О единстве российской нации» будет переименован, потому что он должен сглаживать острые углы, убежден глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, что название будет изменено. Я не знаю, как будет называться, но точно не первоначальный вариант», — сообщил он «Интерфаксу» в среду на полях Международного арктического форума.

Он вызвал большой резонанс, а закон должен, наоборот, убирать острые углы. Особенно в такой чувствительной сфере как межнациональные отношения.
Игорь Баринов
Глава Федерального агентства по делам национальностей

По его словам, закон должен определить понятийный аппарат в этно-конфессиональной сфере.

«До сих пор и в экспертном сообществе, и органах исполнительной власти в регионах существуют разные представления об основных понятиях в этой сфере», — отметил Баринов.

Вместе с тем, он отметил, что, несмотря на дискуссии о возможности оставить в законе понятие «единой российской нации», оно «уже давно существует, как и сама нация».

«Она давно существует. Есть понятие о российской нации в стратегии госнацполитики. Да, мы все разные, разных национальностей, говорящие на разных языках, исповедующие разные религии. Но все мы представляем наш единый народ», — пояснил Баринов.

Ранее «Коммерсант» писал, что закон «О единстве российской нации и управлении межэтническими отношениями» может быть переименован в закон «Об основах государственной национальной политики». По мнению главы рабочей группы по разработке концепции законопроекта Валерия Тишкова, общество оказалось не готово к восприятию названия «единая нация».

Комментарии
4
ПРОХОР
Похоже, новости в мире закончились - 2 недели тому назад зто уже было. Один в один.
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александр зыков
Острые углы , возникли из-за невежества , неучи смешивают понятия нации и национальности , понимая это как одно и то же , отсюда всеобщий кретинизм и непонимание , в школе учились плохо , а теперь трясутся от гнева когда их называют россиянами , а не русскими ...
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эльшат мехтиев
Как не оказалось "советского народа", так и нет и быть не может любого другого названия. Будь человеком со всеми и тебе ответят человечностью. Доказано.
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