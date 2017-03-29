Закон о единстве российской нации пообещали переименовать

«Я думаю, что название будет изменено. Я не знаю, как будет называться, но точно не первоначальный вариант», — сообщил он «Интерфаксу» в среду на полях Международного арктического форума.

Он вызвал большой резонанс, а закон должен, наоборот, убирать острые углы. Особенно в такой чувствительной сфере как межнациональные отношения.

«До сих пор и в экспертном сообществе, и органах исполнительной власти в регионах существуют разные представления об основных понятиях в этой сфере», — отметил Баринов.

Вместе с тем, он отметил, что, несмотря на дискуссии о возможности оставить в законе понятие «единой российской нации», оно «уже давно существует, как и сама нация».

Вместе с тем, он отметил, что, несмотря на дискуссии о возможности оставить в законе понятие «единой российской нации», оно «уже давно существует, как и сама нация».

«Она давно существует. Есть понятие о российской нации в стратегии госнацполитики. Да, мы все разные, разных национальностей, говорящие на разных языках, исповедующие разные религии. Но все мы представляем наш единый народ», — пояснил Баринов.

Ранее «Коммерсант» писал, что закон «О единстве российской нации и управлении межэтническими отношениями» может быть переименован в закон «Об основах государственной национальной политики». По мнению главы рабочей группы по разработке концепции законопроекта Валерия Тишкова, общество оказалось не готово к восприятию названия «единая нация».