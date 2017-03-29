Минфин РФ: решение суда Лондона обязывает Украину выплатить $3 млрд
В Минфине отметили, что «Высокий суд Лондона признал отсутствие у ответчика
В Минфине отметили, что «Высокий суд Лондона признал отсутствие у ответчика
КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Российский Минфин посчитал решение Высокого суда Лондона как окончательное и обязывающее Украину выплатить России долг по евробондам на 3 миллиарда долларов.
Об этом говорится в
«Высокий суд Лондона по результатам рассмотрения ходатайства Российской Федерации о рассмотрении иска к Украине в ускоренном порядке принял решение о том, что Украина обязана выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме 3 миллиарда долларов США, а также соответствующую сумму начисленных процентов», — говорится в
«Высокий суд Лондона признал отсутствие у ответчика
«Таким образом, суд вынес окончательное решение, обязывающее Украину выплатить России долг по еврооблигациям в полном объеме.
Вместе с тем Минфин отмечает, что Украина уже заявила о намерении оспорить вынесенное решение в Апелляционном суде Лондона.
Суд в среду принял решение удовлетворить ходатайство российской стороны о рассмотрении ее претензий в порядке ускоренного судопроизводства, то есть без проведения полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего, в частности, прения сторон.