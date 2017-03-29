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20:10 (мск), источник: Известия.Ру

«Наша это земля!»

Президент, премьер и министр обороны посетили Землю Франца Иосифа.

Источник: Reuters

Президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, министр природных ресурсов Сергей Донской и спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов посетили Землю Александры — единственный обитаемый круглый год остров архипелага Земля Франца Иосифа.

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До места, где предстояло проинспектировать результаты работ по ликвидации экологического ущерба в Арктической зоне, которую провели по поручению президента, они добрались на одной машине.

Владимир Путин заявил о намерении во второй раз посетить землю Франца Иосифа в сентябре прошлого года: глава государства сообщил, что хочет лично проинспектировать результаты глобальной уборки мусора в Арктической зоне. Соответствующее поручение он дал в апреле 2010 года, когда занимал пост главы правительства.

Тогда Владимир Путин обратил внимание на проблему загрязнения Арктики и ухудшения ее экологического положения, и заявил, что в этой зоне необходимо провести «генеральную уборку».

После крушения СССР и существенного сокращения военной деятельности здесь осталась такая помойка, какую мы видим. От 40 до 60 тысяч тонн ГСМ условно хранятся. Уровень загрязнения превышает допустимые нормы в шесть раз
Владимир Путин

По оценке полярной геологоразведочной экспедиции, которая проводила работы в 1995—2005 годах, на Земле Франца Иосифа оказались брошенными 250 тысяч бочек с нефтепродуктами, металлолом, уголь и техника: самолеты, радарные станции, автомобили. В бухте Северная, где причаливали корабли с северным завозом для гражданских и военных нужд, общая площадь мусорной свалки составляла около 100 гектаров.

При поддержке правительства

Источник: Reuters

На острове круглый год работают военные, пограничники и экологи — всего 1200 человек. Докладывать о результатах «генеральной уборки» поручили главе Минприроды Сергею Донскому. По его словам, в результате проведенных мероприятий удалось убрать 42 тыс. тонн отходов при затратах в 2,5 млрд рублей.

Глава государства отметил, что программу удалось реализовать во многом благодаря усилиям российского правительства.

Было начало, когда я был председателем правительства, продолжил уже Дмитрий Анатольевич, став председателем правительства
Владимир Путин

— Регулярно выделяли средства на все, — в свою очередь пояснил Дмитрий Медведев. — Но общая потребность (средств — «Известия») — больше.

Несмотря на низкую температуру — в это время в Арктике минус 27 градусов и сильный ветер — Владимир Путин и Дмитрий Медведев поднялись на смотровую площадку, расположенную у самого северного пограничного столба. Именно там открывается панорамный вид на Северный Ледовитый океан и айсберги. А уже оттуда осмотрели кортеж колесных и гусеничных вездеходов, после чего глава государства сел в вездеход на место возле водителя, остальные расположились в пассажирском салоне. Перед отъездом президент махнул рукой журналистам:

— Не замерзните там! — пожелал он представителям СМИ.

Делегация отправилась осматривать так называемую ледяную пещеру, используемую для научной работы. Это провал в леднике, позволяющий изучать вечную мерзлоту в естественных условиях, без бурения и разрушения ледника.

Источник: AP 2017

Эту ледяную пещеру обнаружили несколько лет назад. По словам ученых, она образовалась в результате таяния ледника. Из-за того, что этот процесс продолжается, ее конфигурация постоянно меняется. Сейчас в пещере проводятся исследования нижних слоев криолитозоны, или вечной мерзлоты.

Русская Арктика

Источник: РИА "Новости"
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В отличии от обычных поездок, на этот раз охрана первых лиц была вооружена автоматами: такая мера предосторожности нужна на случай появления белых медведей. По словам сотрудников национального парка «Русская Арктика», белый медведь представляет реальную угрозу для жизни и в одиночку справится с ним крайне сложно.

Президент и премьер за чаем пообщались с экологами национального парка, которые работают на острове вахтовым методом.

В комнату для чаепития первыми вошли Сергей Иванов и Сергей Шойгу. Спецпредставитель президента заметил, что делегация из Москвы привезла на архипелаг хорошую погоду. На острове к этому времени действительно стих сильный ветер и стало теплее.

Министр обороны решил поближе рассмотреть фотографии советского парохода и немецкого дирижабля. Ему пояснили, что в 1932 году эти два транспортных средства встретились у берегов архипелага. До конца Второй мировой войны остров Александрова принадлежал Германии.

— Наша это земля! — отрезал Сергей Шойгу.

Экологи угощали гостей поморской кулебякой и архангельским мармеладом, рассказывая об особенностях арктической природы. Прощаясь, президент поблагодарил их за интересный рассказ.

— Заслушались с Дмитрием Анатольевичем, — заметил Владимир Путин.

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