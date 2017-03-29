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21:32 (мск), источник: Ежедневник.by

Безработицу в Беларуси наконец-то начнут коррелировать с методологией МОТ

Программные параметры уровня безработицы, заложенные в Госпрограмму о социальной защите и содействии занятости населения на 2016−2020 годы, нужно коррелировать с учетом расчета безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ).

Источник: Ежедневник.by

Такое мнение высказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич сегодня на заседании коллегии ведомства, на котором рассмотрены итоги выполнения госпрограммы за прошлый год, передает БЕЛТА.

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Уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси на 1 января 2017 года составил 0,8% численности экономически активного населения (прогнозный показатель — 2%) и снизился по сравнению с 1 января 2016 года на 0,2 процентного пункта.

По методологии МОТ среднегодовая безработица в стране составляет, по результатам обследования домашних хозяйств по уровню занятости, 5,8% среди населения в возрасте от 15 до 75 лет, 5,3% — среди людей в трудоспособном возрасте. Это те люди, которые завтра могут прийти в службу занятости, отмечено на коллегии. Данные обследования по методике МОТ были обнародованы Национальным статистическим комитетом впервые.

«Вместе с тем при формировании задач в сфере занятости следовало серьезно проработать итоги переписи населения 2009 года, которые содержали данные о занятости в разрезе районов страны. Это позволило бы более четко спрогнозировать развитие реальной ситуации, избежать роста напряженности на рынке труда отдельных регионов, где она выше среднереспубликанского показателя, — считает министр. — Корректировка целевых показателей подпрограммы “Содействие занятости населения” на 2017 и последующие годы должна проводиться с учетом сложившейся динамики занятости на местах, исходя из переписных данных и проведенного Белстатом обследования домашних хозяйств по уровню занятости».

Министр поручила в ближайшее время организовать обучающий семинар с участием представителей Белстата и комитетов по труду, занятости и социальной защите облисполкомов и Мингорисполкома. Она также намерена посетить Борисовский район, где отмечается высокая напряженность на рынке труда, чтобы на месте ознакомиться с результативностью применяемых мер по содействию занятости.

Отвечая на вопрос председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Тамары Красовской о возможности новых подходов по трудоустройству незанятых граждан, министр ответила, что арсенал мер активной политики занятости включает трудоустройство на имеющиеся вакансии и новые рабочие места, обучение востребованной на рынке труда профессии (специальности), переселение к новому месту жительства и работы, поддержка самозанятости путем выделения субсидий на открытие собственного дела, организация общественных оплачиваемых работ.

«Президент поставил задачу трудоустроить всех, кто может и хочет работать. Служба занятости окажет максимальную поддержку таким людям. Но и местные власти должны активнее действовать», — считает Ирина Костевич.

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