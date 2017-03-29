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21:11 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Встреча Лукашенко и Путина запланирована на 3 апреля

Президент Беларуси Алекснадр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин должны встретиться в ближайший понедельник, 3 апреля.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Об этом рассказал заместитель премьер-министра Владимир Семашко.

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Вице-премьер, выступая сегодня, 29 марта, перед журналистами на открытии выставки «Белтекслегпром-2017. Весна» подчеркнул, что Россия по-прежнему является главным торговым рынком для Беларуси.

— Для нас чрезвычайно важно, чтобы мы могли продавать продукцию в Россию, это один из основных мотивов при нашем вступлении в ЕАЭС, — цитирует Семашко БЕЛТА. — Мы вступали ради создания единого рынка внутри союза и равных условий хозяйствования в разных сферах, в том числе в энергетике.

Помимо прочего, вице-премьер отметил, что государства-члены ЕАЭС решили еще не все вопросы.

— Не могу констатировать, что все благоприятно и все движется в нужном направлении, поэтому тема единого рынка без всяких изъятий, исключений, а тем более неправильных действий на этом рынке будет обсуждаться 3 апреля на уровне глав государств. Это одна из серьезных тем, как нам все-таки создать более благоприятные рынки без всякой дискриминации в рамках ЕАЭС, — заключил Владимир Семашко.

Подготовил Вадим Шундалов.

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