Встреча Лукашенко и Путина запланирована на 3 апреля
Президент Беларуси Алекснадр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин должны встретиться в ближайший понедельник, 3 апреля.
Президент Беларуси Алекснадр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин должны встретиться в ближайший понедельник, 3 апреля.
Об этом рассказал заместитель
— Для нас чрезвычайно важно, чтобы мы могли продавать продукцию в Россию, это один из основных мотивов при нашем вступлении в ЕАЭС, — цитирует Семашко БЕЛТА. — Мы вступали ради создания единого рынка внутри союза и равных условий хозяйствования в разных сферах, в том числе в энергетике.
Помимо прочего,
— Не могу констатировать, что все благоприятно и все движется в нужном направлении, поэтому тема единого рынка без всяких изъятий, исключений, а тем более неправильных действий на этом рынке будет обсуждаться 3 апреля на уровне глав государств. Это одна из серьезных тем, как нам
Подготовил Вадим Шундалов.