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20:40 (мск), источник: Lenta.Ru

В Пентагоне заявили о необходимости подготовки к «звездным войнам»

Заместитель главы стратегического командования Вооруженных сил США вице-адмирал Чарльз Ричард заявил, что США должны открыто продемонстрировать возможность вести боевые действия и в космосе. По мнению Ричарда, подобная стратегия должна предотвратить распространение конфликтов в околоземное пространство.

Источник: Reuters

Заместитель главы стратегического командования Вооруженных сил США (US Strategic Command) вице-адмирал Чарлз Ричард заявил, что США должны открыто продемонстрировать возможность вести боевые действия и в космосе. Слова военного в среду, 29 марта, приводит Space.com.

По мнению Ричарда, подобная стратегия должна предотвратить распространение конфликтов в околоземное пространство.

Я полагаю, лучший способ предотвратить войну — это подготовиться к ней, и мы должны дать всем понять, что готовы вести войну до победы везде, включая космическое пространство.
Чарльз Ричард
Заместитель главы стратегического командования ВС США
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По мнению заместителя US STRATCOM, превосходство США в военно-космической отрасли сегодня находится под угрозой со стороны России и Китая, которые успешно развивают противоспутниковое оружие.

«Хотя мы не находимся в состоянии войны в космосе, нельзя сказать, чтобы наш космос можно было бы назвать мирным», — отметил он.

27 января начальник Космического командования ВВС США генерал Джон Хайтен заявил о том, что Россия разрабатывает оружие против спутников в космическом пространстве, в том числе лазеры.

Стратегическое командование Вооруженных сил США — одно из единых боевых командований Вооруженных сил, созданное в 1992 году вместо упраздненного стратегического командования ВВС. Оно объединяет стратегические ядерные силы США, систему противоракетной обороны и космические силы.

Комментарии
3
Илья Водянов
Что сказать?... На лазеры в космосе у нас деньги есть, а пенсия у людей 6000р - ПОЗОР !
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Борис
Лучше бы они заявили о необходимости подготовки к избавлению Ирана от режима аятолл-мракобесов и ликвидации северо-корейского диктатора.
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Игорь Смирнов
Ну опять, ну какие звездные войны..?
Была СОИ, давно уже есть понимание как с этим бороться недорогим способом.
Пишите коменты в ответ на мое высказывание, 20 наберется, потом отвечу, ДСП (для служебного пользование это, но не секретно..)
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