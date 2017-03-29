В Пентагоне заявили о необходимости подготовки к «звездным войнам»
Заместитель главы стратегического командования Вооруженных сил США
Заместитель главы стратегического командования Вооруженных сил США
Заместитель главы стратегического командования Вооруженных сил США (US Strategic Command)
По мнению Ричарда, подобная стратегия должна предотвратить распространение конфликтов в околоземное пространство.
Я полагаю, лучший способ предотвратить войну — это подготовиться к ней, и мы должны дать всем понять, что готовы вести войну до победы везде, включая космическое пространство.
По мнению заместителя US STRATCOM, превосходство США в
«Хотя мы не находимся в состоянии войны в космосе, нельзя сказать, чтобы наш космос можно было бы назвать мирным», — отметил он.
27 января начальник Космического командования ВВС США генерал Джон Хайтен заявил о том, что Россия разрабатывает оружие против спутников в космическом пространстве, в том числе лазеры.
Стратегическое командование Вооруженных сил США — одно из единых боевых командований Вооруженных сил, созданное в 1992 году вместо упраздненного стратегического командования ВВС. Оно объединяет стратегические ядерные силы США, систему противоракетной обороны и космические силы.
Была СОИ, давно уже есть понимание как с этим бороться недорогим способом.
Пишите коменты в ответ на мое высказывание, 20 наберется, потом отвечу, ДСП (для служебного пользование это, но не секретно..)