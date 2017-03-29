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21:54 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В МВД объяснили, почему было обстреляно именно консульство Польши

В МВД объяснили, почему гранатометчик выбрал для обстрела генконсульство Польши в Луцке.

Источник: Telegraf.com.ua

Обстрел консульства Польши в Луцке больше направлен на общественное мнение, нежели нанести вред учреждению. Об этом заявил в эфире канала «112 Украина» официальный представитель Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

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«Очевидно, что условия выполнения этого преступления были выбраны такие, чтобы не причинить какого-то вреда здоровью или жизни, поскольку в то время людей не было в помещении. Это такой символический шаг что-то продемонстрировать, скорее всего направлен на общественное мнение, на информационное поле, больше, чем на непосредственный вред консульскому учреждению или работникам», — отметил Шевченко.

Он подчеркнул, поскольку «это учреждение консульства, а не любое другое помещение с другим недипломатическим статусом, то здесь мы можем говорить о более серьезной квалификации по мнению следователей». Шевченко также вспомнил другие события украинско-польской тематики, в частности, провокационные действия во Львовской области, повреждение вандалами мемориальных мест и т. п.

«Мы все понимаем, что все это создано для того, чтобы перессорить украинцев и поляков на любых уровнях», — подчеркнул Шевченко.

Как сообщалось, в ночь на 29 марта на четвертом этаже административного помещения Генерального консульства Республики Польша в Луцке прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26. Жертв вследствие взрыва нет. На месте работают следственно-оперативные группы СБУ и полиции. Следствие уже квалифицировало инцидент как террористический акт. В связи с инцидентом посол Украины в Польше Андрей Дещица был вызван в МИД РП. Консульства Польши в Украине 29 марта приостановили свою работу.

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