В МВД объяснили, почему было обстреляно именно консульство Польши

Обстрел консульства Польши в Луцке больше направлен на общественное мнение, нежели нанести вред учреждению. Об этом заявил в эфире канала «112 Украина» официальный представитель Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

«Очевидно, что условия выполнения этого преступления были выбраны такие, чтобы не причинить какого-то вреда здоровью или жизни, поскольку в то время людей не было в помещении. Это такой символический шаг что-то продемонстрировать, скорее всего направлен на общественное мнение, на информационное поле, больше, чем на непосредственный вред консульскому учреждению или работникам», — отметил Шевченко.

Он подчеркнул, поскольку «это учреждение консульства, а не любое другое помещение с другим недипломатическим статусом, то здесь мы можем говорить о более серьезной квалификации по мнению следователей». Шевченко также вспомнил другие события украинско-польской тематики, в частности, провокационные действия во Львовской области, повреждение вандалами мемориальных мест и т. п.

«Мы все понимаем, что все это создано для того, чтобы перессорить украинцев и поляков на любых уровнях», — подчеркнул Шевченко.