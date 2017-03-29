В МВД объяснили, почему было обстреляно именно консульство Польши
В МВД объяснили, почему гранатометчик выбрал для обстрела генконсульство Польши в Луцке.
В МВД объяснили, почему гранатометчик выбрал для обстрела генконсульство Польши в Луцке.
Обстрел консульства Польши в Луцке больше направлен на общественное мнение, нежели нанести вред учреждению. Об этом заявил в эфире канала «112 Украина» официальный представитель Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.
«Очевидно, что условия выполнения этого преступления были выбраны такие, чтобы не причинить
Он подчеркнул, поскольку «это учреждение консульства, а не любое другое помещение с другим недипломатическим статусом, то здесь мы можем говорить о более серьезной квалификации по мнению следователей». Шевченко также вспомнил другие события
«Мы все понимаем, что все это создано для того, чтобы перессорить украинцев и поляков на любых уровнях», — подчеркнул Шевченко.
Как сообщалось, в ночь на 29 марта на четвертом этаже административного помещения Генерального консульства Республики Польша в Луцке прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26. Жертв вследствие взрыва нет. На месте работают