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20:45 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Луцк прибыл посол Польши Ян Пекло

В Генеральном консульстве Польши Ян Пекло дал брифинг для польских журналистов, которые прибыли в Луцк вместе с Чрезвычайным и Полномочным послом.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В Луцк прибыл Чрезвычайный и Полномочный посол Польши в Украине Ян Пекло.

Вместе с дипломатом в Луцк также прибыли журналисты из Польши, которые представляют различные средства массовой информации, в частности, один из крупнейших телеканалов TVP Polonia.

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В Генеральном консульстве Польши Пекло дал брифинг для польских журналистов, сообщает УНИАН.

Также в консульстве организован телемост с Польшей. На вопросы представителей польских СМИ будут отвечать местные активисты, журналисты и чиновники.

У консульства дежурят работники полиции с автоматами.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил усилить охрану иностранных диппредставительств и консульств для предупреждения возможных провокаций после инцидента с польским консульством в Луцке.

Напомним, СМИ сообщили, что неизвестные в ночь на среду обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке. В МИД Польши заявили, что вызвали украинского посла Андрея Дещицу в связи с инцидентом. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение обстрелом здания генконсульства Польши, назвал его провокацией и заявил, что виновные будут наказаны.

Ранее в Украине произошло несколько актов вандализма антипольской направленности. Один инцидент случился во Львовской области, где был взорван памятник полякам, убитым дивизией «Галичина» в 1944 году в ныне не существующем селе Гута Пеняцка. Еще один акт вандализма был зафиксирован на польском кладбище на территории национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы» в Киевской области. Неизвестные нарисовали краской символику дивизии СС «Галичина» на мемориале на польском кладбище. МИД Польши отреагировал на эти два случая нотами протеста, МИД Украины также осудил действия вандалов.

В марте посол Польши в Украине Ян Пекло сообщал, что два польских памятника осквернили за последние сутки на территории Украины, раскрасив их красной краской и написав на них «СС» и «Смерть ляхам».

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