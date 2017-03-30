Мэрия Воронежа обяжет дорожников ремонтировать городские магистрали по ночам

Мэрия Воронежа выбрала ночной режим работы для масштабного ремонта дорог на 60 улицах. Ночной ремонт позволит «не парализовать город», пояснил руководитель управления дорожного хозяйства мэрии Максим Оськин на
Работа на дорогах будет начинаться в 11 часов вечера и продолжаться до 6 часов утра. Это позволит беспрепятственно и без потери качества доставлять асфальтобетон к участкам работ и не провоцировать пробки на дорогах.
Дорожные работы стартуют с 1 по 5 апреля, рассказал Максим Оськин. Первыми отремонтируют улицы Чапаева, Транспортная, Моисеева, Остужева, Димитрова, Пешестрелецкая, проспект Патриотов и Ленинский проспект, а также проезд на улице Остужева в микрорайоне Боровое. Завершить работы дорожники должны к 1 октября.
— Мы постарались выстроить движение таким образом, чтобы задействовать все возможные пути объезда и
Ремонт дорог пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Стоимость работ составит 1,28 млрд рублей. По результатам торгов генеральным подрядчиком стала компания «СМУ-90».
Контекст
В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017—2018 году отремонтируют 410 км дорог в Воронежской городской агломерации. В 2017 году работы развернутся на улицах областного центра. Дорожники приведут в порядок 170 км магистралей на 60 улицах и ликвидируют 74 места концентрации ДТП. В 2018 году основные работы пройдут на дорогах Рамонского, Семилукского, Новоусманского, Каширского, Верхнехавского и Хохольского районов.