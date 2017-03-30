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12:51 (мск), источник: Volga News

Владимир Шаманов: «Мы выполняем предвыборные обещания»

В среду, 29 марта, губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с депутатами Государственной думы, главой комитета по обороне Владимиром Шамановым и заместителем председателя комитета по бюджету и налогам Леонидом Симановским.

Продолжается политическая региональная неделя депутатов Госдумы — парламентарии посещают регионы, от которых были избраны, встречаются с жителями, посещают важные социальные объекты.

В частности, Леонид Симановский рассказал Николаю Меркушкину о посещении строящейся школы в Южном городе. Напомним, что депутат провел огромную работу, чтобы этот и другие образовательные проекты в регионе были поддержаны на федеральном уровне. Он заверил, что школа на 1500 мест, которая откроется 1 сентября, своим функционалом его впечатлила.

Николай Меркушкин отметил, что уже есть намерение возвести еще одну школу в том же районе. «Это новый микрорайон — школ поблизости нет, и мы так или иначе будем поддерживать ее строительство», — сказал губернатор.

Леонид Симановский также сообщил о планах администрации Новокуйбышевска по возведению нового образовательного центра и окончанию строительства спортивного комплекса.

Отдельно обсудили продвижение совместного проекта региона и минспорта РФ по строительству в Тольятти многофункционального спортивного комплекса. Он должен появиться в Автограде в рамках подготовки к празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ.

Депутат Госдумы заверил, что проект важный для жителей большого города, и в этом направлении парламентариями от Самарской области ведется активная работа.

Николай Меркушкин добавил, что к предстоящему юбилею это не единственный спорткомплекс-«тройка», который появится в Тольятти. При поддержке ПАО «Газпром» современный и комфортный ФОК появится на Певческом поле. Договоренность об этом была достигнута на недавней встрече Николая Меркушкина с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Также Леонид Симановский рассказал Николаю Меркушкину о личных приемах граждан и основных вопросах, которые были подняты. Так, в Новокуйбышевске людей волнует значительное повышение платы за общедомовые нужды. Несмотря на то, что в городе более 92% домов оборудованы счетчиками учета, УК продолжают делать начисления по нормативам, и плата выросла практически в пять раз.

«Со всех регионов в Госдуму поступает такая информация, где-то плата увеличилась в десятки раз. В весеннюю сессию будет принят закон, по которому начисления будут делать только по счетчикам учета», — заверил депутат Николая Меркушкина.

В беседе также обсудили дальнейшую программу строительства школ, детских садов и спорткомплексов в регионе, вопросы льготного кредитования, сокращения долговой нагрузки и другие направления совместной работы.

Владимир Шаманов в ходе встречи сообщил о сегодняшнем посещении Жигулевского радиозавода, выполняющего гособоронзаказ, Волжской ГЭС и поделился впечатлениями о работе завода аккумуляторных батарей «АКОМ». Напомним, этот завод недавно получил самый большой кредит от Минпромторга — 500 млн рублей — на дальнейшее развитие производства.

«Завод и отлаженный процесс произвели на меня большое впечатление, — поделился глава комитета по обороне. — Как и то, что они за 15 лет смогли занять лидирующие позиции в стране, экспортируют свою продукцию, и, самое главное, у завода есть четкая и понятная стратегия развития».

Отдельно Владимир Шаманов рассказал о посещении спортивных школ в Тольятти — этой теме он уделяет огромное внимание в своей депутатской деятельности. Так, вознаграждение, которое положено ему как награжденному знаком «За труд во благо земли Самарской», он перечислил областной спортивной школе олимпийского резерва № 3 и самарской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 14. Сейчас на эти средства здесь закупается спортинвентарь.

Депутат также сообщил главе региона о проекте Фонда перспективных исследований при правительстве РФ. Он посвящен робототехнике и завтра сразу на площадках трех вузов — в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королева, техническом университете и Тольяттинском госуниверситете — этот проект представят специалисты.

«Тема очень важная для нас», — подчеркнул Владимир Шаманов, добавив, что на развитие робототехники регион может получить дополнительное финансирование.

В конце встречи он положительно оценил деятельность самарских депутатов, подчеркнув, что вместе они делают большое дело на интересах своих избирателей. «Мы работаем и выполняем свои предвыборные обещания», — резюмировал Владимир Шаманов.

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