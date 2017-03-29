Путин поручил обеспечить защиту национальных интересов России в Арктике

«Министерство обороны, Федеральная служба безопасности и ее пограничная составляющая должны реализовать свои планы по обеспечению национальных интересов с точки зрения обеспечения обороноспособности страны, но и защиты наших интересов в Арктике, обеспечение нормального функционирования Северного морского пути. Многие объекты министерства обороны могли бы быть, что называется, двойного назначения и могли бы и должны помогать гражданским службам реализовывать те задачи, которые перед ними стоят», — обратился Путин к министру обороны Сергею Шойгу на совещании по вопросу развития Арктики.

«Обязательно рассмотрим дополнительные возможности наших объектов в арктической зоне», — заявил Шойгу.