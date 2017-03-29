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21:51 (мск), источник: РИА Новости

Путин поручил обеспечить защиту национальных интересов России в Арктике

ОСТРОВ ЗЕМЛЯ АЛЕКСАНДРЫ, 29 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил министерству обороны и ФСБ обеспечить защиту национальных интересов России в Арктике.

Источник: РИА Новости

«Министерство обороны, Федеральная служба безопасности и ее пограничная составляющая должны реализовать свои планы по обеспечению национальных интересов с точки зрения обеспечения обороноспособности страны, но и защиты наших интересов в Арктике, обеспечение нормального функционирования Северного морского пути. Многие объекты министерства обороны могли бы быть, что называется, двойного назначения и могли бы и должны помогать гражданским службам реализовывать те задачи, которые перед ними стоят», — обратился Путин к министру обороны Сергею Шойгу на совещании по вопросу развития Арктики.

«Обязательно рассмотрим дополнительные возможности наших объектов в арктической зоне», — заявил Шойгу.

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