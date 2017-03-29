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22:04 (мск), источник: РИА Новости

Чижов: ЕВС знает, что ситуация с Самойловой ударит по имиджу «Евровидения»

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Руководство Европейского вещательного союза (ЕВС) понимает, что запрет СБУ Украины на въезд для российской участницы «Евровидения-2017» сильно ударит по престижу и конкурса, и самого ЕВС, заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Источник: РИА "Новости"

Генеральный директор ЕВС Ингрид Делтенре заявила в интервью изданию Blick в среду, что если решение об участии России в «Евровидении» не будет достигнуто в ближайшие недели, к Украине могут быть применены санкции: в частности, она может быть временно отстранена от участия в конкурсе.

«Я могу сказать, что конкурсы “Евровидение”, в том числе и конкурс этого года, его проводит именно Европейский вещательный союз, а не Украина. Там не могут не понимать, что-то решение, которое принято СБУ в Киеве, запретить приезд и соответственно выступление российской участницы будет сильнейшим ударом по престижу конкурса “Евровидение” и по престижу самого ЕВС», — заявил Чижов в интервью телеканалу «Россия 24».

Европейский вещательный союз ранее предложил Первому каналу устроить спутниковую трансляцию выступления Самойловой, однако телеканал отказался, так как это противоречит смыслу мероприятия, «неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене «Евровидения».

Позднее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что в Киеве готовы принять на конкурсе «Евровидение» представителя от России, но только в том случае, если российскую певицу Юлию Самойлову заменит другой конкурсант, не имеющий проблем с украинским законодательством.

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