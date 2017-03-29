Рейтинг одобрения Трампа установил антирекорд
Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Уровень поддержки президента США Дональда Трампа достиг нового антирекорда в 35%, сообщила в среду исследовательская компания Gallup.
Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Уровень поддержки президента США Дональда Трампа достиг нового антирекорда в 35%, сообщила в среду исследовательская компания Gallup.
Таким образом, со вторника Трамп стал менее популярен еще на 1%. Американские СМИ, публикующие данные Gallup, при этом отмечают, что самый высокий уровень поддержки Трампа также не был столь высоким, как у других американских президентов, — сразу после присяги его поддерживали 46% американцев.
При этом в Gallup напоминают, что после двух месяцев президентства Барака Обаму поддерживали чуть больше 60%, а Джорджа