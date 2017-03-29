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22:09 (мск), источник: Интерфакс

Рейтинг одобрения Трампа установил антирекорд

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Уровень поддержки президента США Дональда Трампа достиг нового антирекорда в 35%, сообщила в среду исследовательская компания Gallup.

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Таким образом, со вторника Трамп стал менее популярен еще на 1%. Американские СМИ, публикующие данные Gallup, при этом отмечают, что самый высокий уровень поддержки Трампа также не был столь высоким, как у других американских президентов, — сразу после присяги его поддерживали 46% американцев.

При этом в Gallup напоминают, что после двух месяцев президентства Барака Обаму поддерживали чуть больше 60%, а Джорджа Буша-младшего — чуть больше 50%. Данные Gallup основаны на телефонном опросе, проведенном среди 1,5 тыс. совершеннолетних.

Комментарии
2
perplexed
странно...ведь он делает тоже самое, что и путин (молотит языком), а результат противоположный...
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НАТАЛЬЯ ПОПОВА
Человек ценен, когда его слова совпадают с его действиями.
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