Премьер Великобритании не исключила возможность платы за выход из ЕС

«Конечно, мы внимательно изучим права и обязанности перед ЕС», — заявила она в эфире телеканала BBC One. При этом британский премьер не стала уточнять точную сумму, которая может быть выплачена Британией в ЕС.

На прошлой неделе глава Еврокомиссия Жан-Клод Юнкер заявил, что Британия должна выплатить в ЕС около 50 млрд фунтов стерлингов до того, как покинет союз. В эту сумму войдет стоимость всех проектов, которые ранее Лондон согласился финансировать.

При этом британские власти рассчитывают на соглашение о приоритетной торговле с ЕС после выхода страны из состава союза, сообщает в среду Daily Telefraph. Как отметила Мэй, Лондон планирует достичь «отношений другого характера» с ЕС после Brexit, которые будут включать в себя также «некоторые послабления в торговой сфере».

При этом британский премьер подчеркнула, что хотела бы видеть «как можно меньше преград и тарифных ограничений» в торговле между сторонами в будущем.