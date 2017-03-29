Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
СМИ узнали, что делал Медведев во время митингов в его честь
В России запретят старые электросчетчики
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Листопад, Кисель, Сорока: как давали детям имена на Руси
Что делать, если ребенок ничего не хочет: 8 советов
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
Убийцу Вороненкова похоронили, как в фашистской Германии – СМИ
Обстреляно консульство Польши: реакция Порошенко
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
1195-летие Ирины Антоновой
9В тени стены
22:21 (мск), источник: Интерфакс

Премьер Великобритании не исключила возможность платы за выход из ЕС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не исключила в среду, что Лондону придется перечислить в Брюссель «плату за выход» из Европейского союза.

Источник: Reuters

«Конечно, мы внимательно изучим права и обязанности перед ЕС», — заявила она в эфире телеканала BBC One. При этом британский премьер не стала уточнять точную сумму, которая может быть выплачена Британией в ЕС.

На прошлой неделе глава Еврокомиссия Жан-Клод Юнкер заявил, что Британия должна выплатить в ЕС около 50 млрд фунтов стерлингов до того, как покинет союз. В эту сумму войдет стоимость всех проектов, которые ранее Лондон согласился финансировать.

При этом британские власти рассчитывают на соглашение о приоритетной торговле с ЕС после выхода страны из состава союза, сообщает в среду Daily Telefraph. Как отметила Мэй, Лондон планирует достичь «отношений другого характера» с ЕС после Brexit, которые будут включать в себя также «некоторые послабления в торговой сфере».

При этом британский премьер подчеркнула, что хотела бы видеть «как можно меньше преград и тарифных ограничений» в торговле между сторонами в будущем.

Комментарии
3
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
Hикогда не знаешь, что наступит раньше, – следующий день или следующая жизнь.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
Жизнь – не зебра из черных и белых полос, а шахматная доска. Здесь все зависит от твоего хода.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
Я всегда хотел людям отвечать добром, но жизнь научила отвечать взаимностью.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Трамп выставил Меркель счет на $375 млрд
Ангарскому маньяку предъявили новое обвинение в убийстве 60 женщин
Трамп выставил Меркель счет на $375 млрд
Россия разрабатывает первую в мире гражданскую АПЛ
Хоккеисты СКА вышли в финал Кубка Гагарина
В России завели уголовное дело после убийства Вороненкова
В США заявили о необходимости подготовки к «звездным войнам»
Рейтинг одобрения Трампа установил антирекорд
Конор Макгрегор подозревается в нарушении антидопинговых правил
Спорт
Питерский СКА вышел в финал Кубка Гагарина СКА в плей-офф катит как танк: 12 побед при одном поражении. В финале с Питером сыграет видимо «Магнитка»
Авто
Путин поставил точку в реформе ОСАГО Президент России подписал закон, который предполагает замену денежных выплат ремонтом по полисам ОСАГО
Hi-Tech
Россиянина осудили за покупку часов в интернете Проводите много времени на китайских сайтах электроники? Это может быть опасно. Случай, произошедший в Кемерово, тому подтверждение
Кино
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника» Лента Кончаловского «Рай» была удостоена сразу нескольких статуэток российской кинопремии
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Хранение вещей в маленькой прихожей: 7 правил
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Певица Натали удивила демократичным отношением к родам Этой весной рождения малышей ожидают сразу три российские звезды.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь