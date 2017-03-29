Премьер Великобритании не исключила возможность платы за выход из ЕС
Москва. 29 марта. INTERFAX.RU —
Москва. 29 марта. INTERFAX.RU —
«Конечно, мы внимательно изучим права и обязанности перед ЕС», — заявила она в эфире телеканала BBC One. При этом британский премьер не стала уточнять точную сумму, которая может быть выплачена Британией в ЕС.
На прошлой неделе глава Еврокомиссия
При этом британские власти рассчитывают на соглашение о приоритетной торговле с ЕС после выхода страны из состава союза, сообщает в среду Daily Telefraph. Как отметила Мэй, Лондон планирует достичь «отношений другого характера» с ЕС после Brexit, которые будут включать в себя также «некоторые послабления в торговой сфере».
При этом британский премьер подчеркнула, что хотела бы видеть «как можно меньше преград и тарифных ограничений» в торговле между сторонами в будущем.