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29 марта, источник: "РИА Новости" Украина

В БПП предлагают запретить аборты в Украине

Депутат от пропрезидентской фракции Дмитрий Голубов предлагает исключить норму, которая содержится в Гражданском кодексе Украины, о том, что искусственное прерывание беременности до 12 недель может осуществляться по желанию женщины.

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Дмитрий Голубов предлагает парламенту запретить аборты в Украине, исключением станут только «существенные причины», говорится в обнародованном на сайте ВР законопроекте.

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Депутат предлагает исключить норму, которая содержится в Гражданском кодексе Украины, о том, что искусственное прерывание беременности до 12 недель может осуществляться по желанию женщины. Голубов предлагает разрешить аборты лишь в определенных законодательством обстоятельствах, если сроки беременности не превышают 22 недели.

«Законопроектом предлагаются изменения и дополнения в Гражданский кодекс Украины и закона Украины “Основы законодательства Украины о здравоохранении” относительно разрешения на искусственное прерывание беременности только в случаях и при наличии обстоятельств, установленных законодательством (если беременность несет прямую угрозу жизни беременной женщины; есть медицинские показания относительно патологии плода, несовместимой с жизнью ребенка после рождения; зачатие ребенка в результате изнасилования)», — отмечает автор в пояснительной записке к законопроекту.

Также в документе говорится, что указанные обстоятельства для разрешения аборта обязательно должны утверждаться комиссией соответствующих экспертов.

Во второй половине 2016 года в Польше прошла серия массовых акций протеста против плана нынешних властей об ужесточении законодательства об абортах. Проект гражданской инициативы «Стоп аборты» предполагал введение штрафов и уголовной ответственности за аборты как для врачей, так и для женщин, а также классификацию плода как «зачатого ребенка», а аборта — как «дородового убийства».

После многочисленных протестов сейм проголосовал за отклонение законопроекта, который вызвал общественное недовольство. Однако позже лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что его партия будет выступать за сохранение беременности даже в случае серьезных проблем с плодом, чтобы «ребенок мог быть крещен, погребен, имел имя».

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