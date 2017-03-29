В Сенате США представлен первый устный отчет о расследовании по России

«Вести расследование поручено семи профессиональным сотрудникам аппарата комитета, уже имеющим необходимые допуски» к работе с секретной информацией, сказал он. «Они получили тысячи страниц документации и рассмотрели значительную их часть», — заявил сенатор. По его словам, до завершения работы по ознакомлению с документами «остаются недели». Другое дело, что, как предупредил Бэрр, запрашивается и дополнительная документация.

Председатель комитета сенатор-республиканец Ричард Бэрр подтвердил это журналистам, что стало первым устным отчетом о расследовании по России. На вопрос о том, есть ли уже какие-то результаты, он ответил, что «делать выводы уже сейчас было бы безумием».

По словам председателя комитета, для дачи показаний уже приглашены 20 человек. Для пяти из них назначены даты собеседований. Фамилии и должности этих людей не уточнялись.

Кроме того, продолжал Бэрр, несколько человек предложили дать показания добровольно. Публично среди них назван один — советник президента США и его зять Джаред Кушнер. Дата собеседования с Кушнером будет объявлена дополнительно. В отношении остальных прежде всего будет рассмотрен вопрос, имеет ли смысл брать у них показания.

Бэрр подчеркнул, что следствие «пойдет вслед за фактами, куда бы те ни вели». «Но факты надо отделять от вымысла», — заявил он. «Само по себе то, что вы о чем-то пишете, еще не означает, что это факт», — добавил он, обращаясь к журналистам.

Специальный сенатский комитет пока не берется судить о личной причастности президента страны Дональда Трампа к приписываемому России вмешательству в предвыборные политические процессы в США. Бэрр подтвердил это на брифинге. Один из репортеров интересовался, найдены ли улики, прямо свидетельствующие против главы государства. «Мы можем время от времени делать “моментальный снимок” и комментировать его содержание, — сказал в ответ законодатель. — Мы знаем, что вызов для нас — дать американскому народу ответ именно на этот вопрос. Когда будем делать окончательные выводы по итогам расследования (т.е. в заключительном отчете о его результатах — прим. корр.)».

В четверг в сенатском комитете открываются слушания по поводу идущего расследования. Оппозиционная Демократическая партия США и близкие к ней СМИ упорно стараются раздувать скандал вокруг приписываемого России вмешательства в предвыборные процессы в США на стороне Дональда Трампа. И сам Трамп, и Россия решительно отвергают это. Трамп подчеркивает, что расследовать необходимо прежде всего незаконные утечки информации из силовых структур США.