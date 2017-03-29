В Госдуму внесли законопроект о трудовом воспитании в школе

В пояснительной записке авторы отмечают, что в действующей редакции закона «Об образовании в РФ» отсутствует понятие «трудовое воспитание». Кроме того, законом установлено, что привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.

«Широкое толкование указанной нормы закона нивелировало трудовое воспитание в образовательных организациях», — считают сенаторы.

В связи с этим проект вносит в действующее законодательство изменения, направленные на создание правовых условий, обеспечивающих внедрение трудового воспитания в образовательный процесс.

Так, согласно, проекту закона трудовое воспитание должно осуществляться на всех уровнях общего образования в рамках освоения основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и (или) дополнительных общеобразовательных программ.

Включение обучающихся в освоение работ в рамках трудового воспитания (за исключением работ, входящих в должностные обязанности работников образовательной организации) осуществляется в соответствии с требованиями государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, состояния здоровья, интересов и способностей обучающихся.

Между тем, осенью 2016 года стало известно, что в комитете по образованию и науке Госдумы началась работа над пакетом законодательных предложений Минобрнауки, в том числе, касающихся трудового воспитания. Глава комитета Вячеслав Никонов в октябре заявлял, что «возвращение трудового воспитания вызвало много споров», однако парламентарии намерены выяснить, каким образом можно внедрить эти нормы.

В свою очередь, замминистра образования и науки РФ Вениамин Каганов тогда заявил, что в Минобрнауки столкнулись со сложностями: школьникам должны прививать любовь к труду, но педагоги боятся привлекать их к трудовым занятиям.

В феврале 2017 года министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявила, что в Минобрнауки готовы поддержать законопроект о трудовом воспитании школьников, который готовит Госдума. «Я знаю, что ваши коллеги в Думе готовят закон о трудовом воспитании, который мы будем поддерживать обеими руками», — сказала Васильева 14 февраля на всероссийском форуме «Взаимодействие семьи, школы, советов женщин в гражданском и патриотическом воспитании подрастающего поколения» в Союзе женщин России.

Ранее Васильева неоднократно заявляла, что школьники должны трудиться, в том числе на благо школы, поскольку это важный элемент воспитания.