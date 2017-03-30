Постпред США при ООН назвала свою страну «совестью мира»

«Соединенные Штаты являются совестью мира. Мы не откажемся от этой роли. Мы будем настаивать на том, чтобы наше участие в работе ООН соответствовало этой роли», — сказала дипломат, выступая с лекцией в нью-йоркском Совете по международным отношениям. По словам Хейли, она собирается сделать всемирную организацию «эффективным инструментом» для продвижения американских ценностей.
Приоритет — права человека
Говоря о программе работы Совета Безопасности ООН под председательством США в следующем месяце, Никки Хейли сообщила, что собирается уделить большое внимание дискуссиям по правозащитной тематике. В частности, американская делегация планирует провести дебаты, посвященные взаимосвязи между нарушениями прав человека и возникновением вооруженных конфликтов.
«Будет очень показательным, если какая-либо страна попытается помешать провести эти дебаты», — сказала дипломат. По ее словам, Совету Безопасности ООН необходимо осознать, насколько серьезным вызовом являются нарушения прав человека, а также обеспечить, чтобы это поняли все остальные страны.
«От этого зависит мир и безопасность, поддерживать которые поручено Совету Безопасности. Факт в том, что мира и безопасности невозможно добиться в отрыве от прав человека. Раз за разом мы видим, что нарушения прав человека являются не побочным эффектом вооруженного конфликта, а его причиной», — утверждала Хейли. В своем выступлении она подробно остановилась на ситуации в Сирии, обвинив правительство в Дамаске в пытках и целенаправленном уничтожении гражданской инфраструктуры, а также заявив о причастности России и Ирана к совершенным в ходе конфликта военным преступлениям.
Против обсуждения правозащитной тематики в Совбезе ООН последовательно выступают Россия и Китай, которые неоднократно напоминали, что для обсуждения этих вопросов есть Совет по правам человека в Женеве.
США оценят эффективность миротворческих миссий
Как сообщила Никки Хейли, другой важной темой председательства США в Совете Безопасности будет миротворческая деятельность ООН, которая, по ее словам, недостаточно эффективна и обходится слишком дорого. Она привела в пример миссию в Афганистане, деятельность которой ни разу не анализировалась за 15 лет ее существования. «Никто ни разу не подумал о том, чтобы проверить, выполняет ли она какие-либо задачи. Это недопустимо», — заявила постпред США.
«Мы готовимся предложить стратегический обзор этой и других миссий, чтобы разобраться в ситуации. Миротворчество занимает основную долю бюджета ООН. В нашем обзоре мы определим, какие миссии нуждаются в структурных реформах, установим, какие необходимо усилить, какие — реструктурировать, а какие — сократить», — сказала Хейли.
По ее словам, цель обзора — не просто сократить расходы на миротворческие операции, бюджет которых составляет 7,9 млрд долларов в год, а добиться, чтобы «голубые каски» действовали «лучше и умнее». «Это — вопрос, по которому у нас с генеральным секретарем (Антониу) Гутерришем есть согласие. Мы разработали набор принципов, по которым будем вести обзор операций, начиная с самого основного: эффективности и подотчетности», — пояснила она.