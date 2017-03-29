Для учений НАТО ищут «русских»

Объявление о наборе статистов для изображения «русских» появилось в разделе вакансий на сайте berlin.de 22 марта. Размещено оно было немецким кадровым агентством Optronic HR GmbH, специализирующемся на подборке массовок для военных учений НАТО и вооруженных сил США.

Судя по фотографиям и данным на сайте самого агентства, ранее оно искало статистов преимущественно для курируемых НАТО военных маневров Международных сил содействия безопасности (ISAF), в ходе которых нужно было создать условия, приближенные к афганским.

Для каких именно учений понадобились «русские», из описания вакансии не ясно. Указано лишь, что люди нужны к 26 апреля. На сайте Optronic HR GmbH уточняется, что первый раунд учений состоится с 28 апреля по 15 мая. Маневры пройдут на американском полигоне Хоэнфельс (Hohelfels) в Баварии.

Статисты должны изображать гражданских, например фермеров или владельцев магазинов. Они должны обязательно владеть русским языком, желательно также знать немецкий и английский. На полигоне Хоэнфельс построены 10 деревень, состоящих из 10−30 домов. На каждую деревню нужно по 30−100 статистов. Актеры нужны для того, чтобы, как сказано на сайте агентства, создать для американских военных условия «максимально приближенные к реальности».