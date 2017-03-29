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00:42 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Для учений НАТО ищут «русских»

Немецкое кадровое агентство, сотрудничающее с НАТО и вооруженными силами США, начало поиск статистов на роль «русских». Актеры, которым предстоит изображать мирное население, нужны для учений на американском полигоне Хоэнфельс в Баварии.

Источник: AP 2017

Объявление о наборе статистов для изображения «русских» появилось в разделе вакансий на сайте berlin.de 22 марта. Размещено оно было немецким кадровым агентством Optronic HR GmbH, специализирующемся на подборке массовок для военных учений НАТО и вооруженных сил США.

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Судя по фотографиям и данным на сайте самого агентства, ранее оно искало статистов преимущественно для курируемых НАТО военных маневров Международных сил содействия безопасности (ISAF), в ходе которых нужно было создать условия, приближенные к афганским.

Для каких именно учений понадобились «русские», из описания вакансии не ясно. Указано лишь, что люди нужны к 26 апреля. На сайте Optronic HR GmbH уточняется, что первый раунд учений состоится с 28 апреля по 15 мая. Маневры пройдут на американском полигоне Хоэнфельс (Hohelfels) в Баварии.

Статисты должны изображать гражданских, например фермеров или владельцев магазинов. Они должны обязательно владеть русским языком, желательно также знать немецкий и английский. На полигоне Хоэнфельс построены 10 деревень, состоящих из 10−30 домов. На каждую деревню нужно по 30−100 статистов. Актеры нужны для того, чтобы, как сказано на сайте агентства, создать для американских военных условия «максимально приближенные к реальности».

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Всех статистов снабдят специальными жилетами с инфракрасными датчиками. При помощи этих устройств военные смогут посчитать, сколько гражданских «пострадало» в ходе «боевых действий». При этом на сайте агентства подчеркивается, что все выстрелы производятся с задействованием неопасных макетов автоматов и холостыми патронами.

Сообщается, что большим плюсом было бы знание польского или чешского языков. Кандидаты должны быть стрессоустойчивыми, ответственными, гибкими и уметь работать в команде.

На вакансию готовы рассмотреть и иностранцев, если у них есть разрешение на пребывание на территории Германии и разрешение на работу. Проживать статисты будут на территории полигона. При этом им не разрешат покидать его в период учений, кроме как в экстренных случаях. Мобильными телефонами и прочими гаджетами на территории полигона пользоваться запрещено. Также категорически запрещено употреблять алкогольные напитки.

За один рабочий день статистам, изображающим «русских», готовы заплатить от €88,4 до 120.

Отметим, что 30 марта в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО. Среди тем, которые предполагается обсудить: предотвращение инцидентов между вооруженными силами РФ и Североатлантического альянса.

Елена Черненко

Комментарии
1
Syber
Запретить употреблять спиртное! Дык это уже будет существенный отход от реальности, не русские это будут.)
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