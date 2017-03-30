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09:18 (мск), источник: РИА Новости

Иванка Трамп станет помощником отца, но не будет получать зарплату

ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Дочь президента США Дональда Трампа Иванка объявила в среду, что станет официальным сотрудником в команде ее отца, но не будет получать зарплату.

Источник: AP 2017
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В заявлении Иванки Трамп, которое приводит АР, говорится, что она «услышала обеспокоенность некоторых людей» относительно того, что она де-факто была советником отца, но не занимала официальных должностей. Белый дом, в свою очередь, распространил заявление, в котором приветствовал решение Иванки Трамп.

Ранее сообщалось, что Иванка Трамп получила кабинет в административном здании Белого дома и секретный допуск.

Первоначально Иванка Трамп говорила, что не будет занимать официальных должностей в администрации отца. Муж Иванки Джаред уже является советником президента по ряду важнейших вопросов, включая внешнюю политику.

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