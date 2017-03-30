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09:30 (мск), источник: Известия

Доходы бывших чиновников проверят

Генпрокуратура предложила изымать незаконно нажитое имущество.

Доходы действующих и бывших чиновников Генпрокуратура предлагает проверять на предмет законности.

Об этой инициативе «Известиям» рассказал заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры РФ по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Валерий Волков.

Сегодня закон позволяет контролировать расходы чиновника только при условии его нахождения на службе… А дальше прокуратура не имеет права обратиться в суд с иском о взыскании имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы.
Валерий Волков

Многие чиновники, пользуясь этим пробелом в законодательстве, увольняются и начинают жить «на широкую ногу», будучи уверенными в своей безнаказанности.

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Согласно предложенным в администрацию президента поправкам, теперь Генпрокуратура может прийти и к бывшему чиновнику и потребовать отчета о происхождении имущества.

При этом, если госслужащий не сможет доказать легальность полученных средств, то по иску прокурора в суде они будут изъяты в пользу государства. Предлагается распространить эту норму не только на самих чиновников, но и на их супругов. Проверять будут и движимое и недвижимое имущество.

Эксперты признают своевременность данных поправок, но замечают, что многие чиновники выводят деньги за рубеж, что осложнит проверку Генпрокуратуры.

Комментарии
2
woodyM®SailorАВ
жду комментов от американских холуев о нарушении прав бывших чиновников
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woodyM®SailorАВ
зачет)))
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