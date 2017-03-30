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02:06 (мск), источник: ТАСС

Безвизовый режим между РФ и ЮАР вступил в силу

ПРЕТОРИЯ, 30 марта. /Корр. ТАСС Александр Нечаев/. Безвизовый режим поездок сроком на три месяца между Россией и Южно-Африканской Республикой (ЮАР) вступил в силу.

В конце февраля завершился соответствующий обмен нотами между двумя странами, после чего МИД РФ сообщил, что с 30 марта «граждане России и ЮАР, не имеющие намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории другого государства, освобождаются от визовых требований и имеют право въезда, пребывания или следования транзитом без виз на срок до 90 дней».

Для граждан России безвизовый режим действует один раз в календарном году, уточнили в консульском отделе посольства РФ в ЮАР. Также продолжают действовать общие правила, касающиеся въезда в ЮАР несовершеннолетних детей. При себе необходимо иметь свидетельство о рождении и разрешение от второго родителя, если ребенок едет с одним. Оба документа должны быть с заверенным переводом на английский язык.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что безвизовый режим приведет к росту турпотока в ЮАР в основном из регионов России, поскольку ранее гражданам было необходимо лично приезжать в Москву, чтобы подать документы на визу. По официальным данным ЮАР, турпоток из России в 2015 году составил 15 тыс. человек.

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