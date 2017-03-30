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03:27 (мск), источник: Губерния онлайн

Победителей конкурса «Ключи от неба» определили в Восточном военном округе

Итоги окружного этапа конкурса профессионального мастерства «Ключи от неба» подвели в ВВО.

Соревнование входит в программу Армейских международных игр. В состязаниях лучших расчетов зенитных ракетных комплексов и систем «Панцирь-С», С-300, С-400 приняли участие более 60 военнослужащих, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Конкурсанты на штатной технике решали задачи по обнаружению, захвату, ведению и условному уничтожению средств воздушного нападения противника. Также военнослужащие выполнили ряд нормативов.

Победителями стали боевые расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь-С» соединения, дислоцирующегося в Приморском крае, и расчет ЗРК С-300 соединения из Хабаровского края. Финалисты представят Восточный военный округ на всеармейском этапе соревнований.

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