Победителей конкурса «Ключи от неба» определили в Восточном военном округе

Соревнование входит в программу Армейских международных игр. В состязаниях лучших расчетов зенитных ракетных комплексов и систем «Панцирь-С», С-300, С-400 приняли участие более 60 военнослужащих, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Конкурсанты на штатной технике решали задачи по обнаружению, захвату, ведению и условному уничтожению средств воздушного нападения противника. Также военнослужащие выполнили ряд нормативов.

Победителями стали боевые расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь-С» соединения, дислоцирующегося в Приморском крае, и расчет ЗРК С-300 соединения из Хабаровского края. Финалисты представят Восточный военный округ на всеармейском этапе соревнований.