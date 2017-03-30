Игорь Пушкарев: Абсурд следственных действий в отношении меня и моего брата вышел на новый уровень

Временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев считает, что все происходящее — безумный полет фантазии следствия, больше подходящий для «ШОУ».

— Абсурд следственных действий в отношении меня и моего брата Андрея вышел на новый уровень. 28 марта нам были предъявлены новые обвинения. В этот раз обвиняют во взятке, которую я якобы получил, внимание, от собственного брата в виде дома для моего сына! Также фигурирует мой транспорт, охрана, дивиденды супруге и т.д., за все годы моей работы мэром. Я, конечно, понимаю, почему такое происходит — это способ продления ареста и усиление давления. 31 мая истекает срок следствия и документы должны были быть переданы в суд. Как я уже заявлял, у следствия отсутствует доказательная база. Все экспертизы по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями показали, что от моих действий не было ущерба.

Тем не менее, Игорь Пушкарев уверен, что докажет свою невиновность, но такая перспектива следствие не устраивает.

— Они давят на меня и мою семью, чтобы я признался в том, чего не совершал. Новое обвинение, несмотря на всю абсурдность, позволит оставить нас (Игорь и Андрей Пушкаревы) под арестом. Более того, если следствие на этом не остановится (а границы его фантазии теперь не известны), то в будущем оно поставит в сложное положение суд, которому придётся все это рассматривать с серьёзным видом. Но и у меня не остаётся выбора. Я буду идти до конца и докажу невиновность, несмотря на все попытки следствия!

Как ранее сообщало РИА VladNews, Басманный районный суд Москвы 9 марта по ходатайству следствия временно отстранил Игоря Пушкарева от должности главы Владивостока. Адвокат мэра приморской столицы Александр Высоцкий отметил, что по факту ничего не меняется, так как Игорь Сергеевич вот уже 9 месяцев находится под арестом и не выполняет обязанностей главы города. Защита обжалует это решение.

Напомним, 21 февраля Басманный суд продлил срок содержания под стражей Игорю Пушкареву до 30 мая 2017 года. Таким образом, Игорь Пушкарев будет находиться в СИЗО № 1 города Москвы уже год. При этом ни одного заседания по сути предъявленных обвинений не было.

Глава Владивостока был задержан 1 июня 2016 года. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.