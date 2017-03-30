ТАСС: МВД предлагает на должность главы ГИБДД начальника УМВД по Хабаровскому краю

Хабаровск, 30 марта, AmurMedia.

МВД России предлагает на должность начальника Госавтоинспекции руководителя управления МВД по Хабаровскому краю Михаила Черникова. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его данным, кандидатура Михаила Черникова находится на согласовании, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ТАСС.

«Вместо освобожденного от должности начальника ГИБДД Виктора Нилова МВД России предложило кандидатуру руководителя УМВД по Хабаровскому краю генерал-майора Михаила Черникова. Сейчас кандидатура находится на согласовании», — сказал источник, отметив, что руководитель Госавтоинспекции назначается указом президента.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.