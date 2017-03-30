Киев обвинил российские спецслужбы в пранк-звонке от имени Порошенко

Цеголко заявил, что попытка организовать подобный разговор является свидетельством «российского следа в нападении на Генеральное консульство Польши в Луцке». «Российские спецслужбы попытались от имени Украины организовать вечером телефонный разговор с Анджеем Дудой. Так называемые “пранкеры” не знали, что разговор уже состоялся, а канцелярия Президента Польши в постоянной координации с Администрацией Президента Украины», — заявил он.

Заявление пресс-секретаря президента Украины о связях пранкеров с российскими спецслужбами прокомментировал российский пранкер Владимир Кузнецов, известный как Вован, передает «РИА Новости». Кузнецов назвал эти обвинения «очередным бредом воспаленного мозга Цеголко и компании». «Видимо, скоро ждать новости, что пранкеры через телефон обстреляли консульство Польши на Украине», — заявил Кузнецов.

Обстрел польского консульства в Луцке произошел в ночь на 29 марта. Неизвестные обстреляли здание дипломатического представительства из гранатомета. В результате инцидента никто не пострадал. Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила в причастности к инциденту Россию, заявив о характерном российском «почерке» в совершении обстрела.