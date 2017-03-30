Ключи от дальневосточного неба проверили на полигонах
В Восточном военном округе завершился окружной этап конкурса профессионального мастерства «Ключи от неба», входящего в программу Армейских международных игр. Об этом ИА «Дейта» сообщили в
В Восточном военном округе завершился окружной этап конкурса профессионального мастерства «Ключи от неба», входящего в программу Армейских международных игр. Об этом ИА «Дейта» сообщили в
В соревнованиях лучших расчетов зенитных ракетных комплексов и систем «Панцирь-С», С-300, С-400 приняли участие более 60 военнослужащих. В соответствии с условиями конкурса участники на штатной технике решали задачи по обнаружению, захвату, ведению и условному уничтожению средств воздушного нападения противника. Помимо этого, расчеты выполняли нормативы по специальной, тактической, технической, огневой,
Представят Восточный военный округ на всеармейском этапе соревнований, которые пройдут во второй половине апреля на полигоне Ашулук, боевые расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь-С» соединения, дислоцирующегося в Приморском крае, и расчет ЗРК С-300 соединения с дислокацией в Хабаровском крае.
Улугбек Тимуридов.