Ключи от дальневосточного неба проверили на полигонах

В соревнованиях лучших расчетов зенитных ракетных комплексов и систем «Панцирь-С», С-300, С-400 приняли участие более 60 военнослужащих. В соответствии с условиями конкурса участники на штатной технике решали задачи по обнаружению, захвату, ведению и условному уничтожению средств воздушного нападения противника. Помимо этого, расчеты выполняли нормативы по специальной, тактической, технической, огневой, ракетно-стрелковой, автомобильной и физической подготовке.

Представят Восточный военный округ на всеармейском этапе соревнований, которые пройдут во второй половине апреля на полигоне Ашулук, боевые расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь-С» соединения, дислоцирующегося в Приморском крае, и расчет ЗРК С-300 соединения с дислокацией в Хабаровском крае.

Улугбек Тимуридов.