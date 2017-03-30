СМИ: глава ФБР хотел в 2016 году рассказать о «влиянии РФ» на выборы в США

Ссылаясь на «два источника, знакомых с ситуацией», журнал пишет, что Коми вышел с таким предложением «в июне или июле» прошлого года на встрече с членами тогдашней президентской команды по национальной безопасности. В частности, на ней присутствовали госсекретарь Джон Керри, а также министры юстиции и внутренней безопасности Лоретта Линч и Джей Джонсон.

«У него был проект статьи, который он принес и сказал: «Я готов двигаться дальше, что вы об этом думаете?», — сказал журналу один из источников.

По данным другого источника, тогдашним собеседникам Коми идея не понравилась. По его данным, «представители Белого дома решили, что подобное объявление должно быть скоординированным результатом работы различных ведомств». «Статья одного человека не имела бы такого статуса», — сказал он.

По информации Newsweek, статью предполагалось опубликовать в газете New York Times. В ней, однако, не планировалось упоминать, «расследует ли ФБР взаимосвязь представителей штаба Дональда Трампа или других близких ему людей с российским вторжением в выборы». При этом указывается, что в нее должна была войти значительная часть сведений, которые в январе нынешнего года были опубликованы в докладе разведывательного сообщества США по этому поводу.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом.