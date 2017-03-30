Конгресс США выступил за возвращение КНДР в список спонсоров терроризма
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США единогласно проголосовал за возвращение КНДР в список
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США единогласно проголосовал за возвращение КНДР в список
Кроме того, комитет выступил за усиление санкций в отношении Северной Кореи и осуждение разработки межконтинентальных баллистических ракет.
Председатель комитета, республиканец Эд Ройс заявил, что «предложенные сегодня меры подтолкнут госдепартамент к решению относительно того, должна ли КНДР быть повторно внесена в список
КНДР была включена в американский список стран, которые спонсируют терроризм, в 1987 году после подрыва южнокорейского самолета, в результате которого погибли 115 человек. Считается, что взрыв был осуществлен агентами спецслужб КНДР. В 2008 году администрация бывшего президента США Джорджа Буша объявила об исключении КНДР из списка
В настоящее время в американский перечень стран, поддерживающих терроризм, входят Иран, Сирия и Судан.