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04:05 (мск), источник: РИА Новости

Конгресс США выступил за возвращение КНДР в список спонсоров терроризма

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США единогласно проголосовал за возвращение КНДР в список стран-спонсоров терроризма.

Кроме того, комитет выступил за усиление санкций в отношении Северной Кореи и осуждение разработки межконтинентальных баллистических ракет.

Председатель комитета, республиканец Эд Ройс заявил, что «предложенные сегодня меры подтолкнут госдепартамент к решению относительно того, должна ли КНДР быть повторно внесена в список государств-спонсоров терроризма.

КНДР была включена в американский список стран, которые спонсируют терроризм, в 1987 году после подрыва южнокорейского самолета, в результате которого погибли 115 человек. Считается, что взрыв был осуществлен агентами спецслужб КНДР. В 2008 году администрация бывшего президента США Джорджа Буша объявила об исключении КНДР из списка стран-спонсоров терроризма. Решение последовало после договоренности о том, что эксперты МАГАТЭ будут иметь доступ на все заявленные агентством ядерные объекты Пхеньяна.

В настоящее время в американский перечень стран, поддерживающих терроризм, входят Иран, Сирия и Судан.

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