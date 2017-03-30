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05:25 (мск), источник: ИА REGNUM

Власти Приморья потратят на СМИ более 54 млн рублей

И это только начало размещения заявок.

Источник: Reuters

Администрация Приморского края только за март разместила 30 заявок на освещение различных мероприятий в средствах массовой информации. Из региональной казны власти готовы выделить на эти цели свыше 54 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документации, размещённой на едином портале закупок, наиболее весомый объём аукционов приходится на изготовление материалов о реализации госпрограмм в Приморье, социально значимых проектов и мероприятий. Размещение указанной информации на Интернет-ресурсах будет стоить краевой администрации 18 млн рублей, в печатных изданиях — почти 19,5 млн рублей, на телеканалах — около 5 млн рублей, на радиостанциях — 3,2 млн рублей.

Профилактика правонарушений и незаконного употребления наркотиков на телеканалах и радиостанциях обойдётся региональному бюджету почти в 2,5 млн рублей, профилактика экстремизма и терроризма на Интернет-ресурсах, в печатных изданиях и на телеканалах — 2,9 млн рублей, профилактика коррупции и борьбы с преступностью — 3,2 млн рублей.

В общей сложности исполнение 30 контрактов средствами массовой информации будет стоить администрации Приморья более чем 54,3 млн рублей. Все аукционы должны состояться в первых числах апреля, срок отработки контрактов — до 1 декабря 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что расходы на информационное освещение деятельности органов власти нужно оптимизировать. Глава государства распорядился с 1 февраля 2014 года урезать регионам соответствующую строку в местном бюджете.

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