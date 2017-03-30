Расходы на охрану здания мэрии Красноярска возмутили прокуратуру

Прокуратура Красноярска выявила нарушения при размещении заказов на охрану здания мэрии. Информация опубликована 29 марта на официальном сайте надзорного ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что администрация города ежегодно заключает контракты на охрану своих помещений с помощью вооруженных специалистов и «тревожной кнопки». С 2015 года на эти цели было потрачено более 12 млн рублей. Согласно условиям соглашений, от подрядчика требовалось обеспечить сотрудников служебным оружием и нужными лицензиями на него.

Прокуроры установили, что исполнитель не предоставлял услуги вооруженной охраны на постах. За два года служебные пистолеты были выданы всего один раз трем сотрудникам. Некоторые охранники даже не имели разрешения на оружие.

Также прокуратура выявила бездействие чиновников, несущих ответственность за расходование бюджетных средств. Должностные лица не вели учет работы охранников и не проверяли наличие лицензий на оружие.

По итогам проверки главе Красноярска внесено представление об устранении выявленных нарушений.