Красноярцу пророчат пост главы ГИБДД страны

Экс-главе ГИБДД Красноярского края Михаилу Черникову прочат пост начальника ГИБДД России. Эта должность стала вакантной накануне, когда президент РФ Владимир Путин произвел новые кадровые перестановки в руководстве силовых структур — он уволил с поста начальника ГИБДД России Виктора Нилова.

Вопрос о преемнике Виктора Нилова пока остается открытым. Как уточняет «КоммерсантЪ», все его замы либо старше 60 лет, либо вплотную приблизились к этому возрасту, а значит, с ними также придется работать по контракту. Одна из кандидатур, которая, по данным издания, обсуждается в МВД, — начальник УМВД по Хабаровскому краю 43-летний Михаил Черников.

В 2006 — 2011 годах он работал начальником УГИБДД Красноярского края под руководством Александра Горового, который в то время возглавлял региональный милицейский главк, а сейчас является первым заместителем министра внутренних дел и курирует в том числе ГИБДД.

«Вместо освобожденного от должности начальника ГИБДД Виктора Нилова МВД России предложило кандидатуру руководителя УМВД по Хабаровскому краю генерал-майора Михаила Черникова. Сейчас кандидатура находится на согласовании», — цитирует ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, Черников родился 11 января 1964 года в Ачинске и начал вою карьеру там же с должности простого госавтоинспектора. В Красноярске Черникова, в частности, запомнили благодаря придуманным им «говорящим зебрам». На проблемных переходах он предложил нанести специальную разметку со словами «Если хочешь перейти дорогу, подними руку и переходи безопасно» — он сам придумал этот жест, а затем принял участие в этой акции и прошел по переходу с поднятой рукой. Первые гонки патрульных машин также прошли в Красноярске по его инициативе.