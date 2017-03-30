Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Принц Ирака предложил купить за 300 000 долларов Надежду Савченко
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Топ-15 необычных налогов в странах мираНалог на тень, безбрачие, рассвет и собственное преступление
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Российскую военную технику сожгут – СМИ
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Убийцу Вороненкова похоронили, как в фашистской Германии – СМИ
Загадочный космолет США пробыл на орбите 2 года
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
9Индуистский Новый год
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
9В мире зацвела сакура
9В тени стены
09:47 (мск), источник: РБК

В Аргентине легализовали марихуану в медицинских целях

Парламент Аргентины разрешил тяжелобольным гражданам страны принимать марихуану. Кроме того, как сообщает Reuters, теперь в Аргентине будут выращивать коноплю в терапевтических целях.

Официально закон будет принят после того, как его подпишет президент страны Маурисио Макри. При этом законопроект о легализации наркотика в медицинских целях был предложен именно его политическим объединением Cambiemos.

Как сообщает Associated Press, сторонники легализации марихуаны уже выступили за продолжение этой инициативы. По их мнению, теперь власти страны должны разрешить семьям тяжелобольных самостоятельное выращивание конопли. В соответствии с принятым законопроектом, пока что право на выращивание наркосодержащего растения остается за государственными органами.

Читайте также
В Израиле декриминализовано употребление марихуаны

В начале марта правительство Израиля выступило за декриминализацию употребления марихуаны в стране. В частности, уголовное наказание за употребление наркотика предложили заменить денежным штрафом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что подобной мерой страна «открывает себя для будущего».

До этого, в январе, употребление марихуаны в медицинских целях было разрешено в Германии. В соответствии с принятым бундестагом законом, тяжелобольные пациенты смогут покупать наркотик по рецепту врача в аптеках.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"Почему нужно отмалчиваться": Миронов раскритиковал Медведева
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Генпрокуратура РФ предложила проверять расходы бывших чиновников
Опрос: россияне хотят видеть своих детей врачами и военными
СМИ узнали детали российского расследования убийства Вороненкова
Курс доллара к рублю обновил минимум года
У аэропорта Домодедово пожарная машина сбила группу пешеходов
Глава Amazon вышел на 2-е место в списке богатейших людей мира
Спорт
Питерский СКА вышел в финал Кубка Гагарина СКА в плей-офф катит как танк: 12 побед при одном поражении. В финале с Питером сыграет, видимо, «Магнитка»
Авто
Toyota готовит новый внедорожник Американский офис японской марки опубликовал первую фотографию некоего автомобиля, который носит название FT-4X
Hi-Tech
Россиянина осудили за покупку часов в интернете Проводите много времени на китайских сайтах электроники? Это может быть опасно. Случай, произошедший в Кемерово, тому подтверждение
Кино
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника» Лента Кончаловского «Рай» была удостоена сразу нескольких статуэток российской кинопремии
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
В Петербурге проложат первую ветку «открытого метро»
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь