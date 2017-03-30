В Аргентине легализовали марихуану в медицинских целях

Официально закон будет принят после того, как его подпишет президент страны Маурисио Макри. При этом законопроект о легализации наркотика в медицинских целях был предложен именно его политическим объединением Cambiemos.

Как сообщает Associated Press, сторонники легализации марихуаны уже выступили за продолжение этой инициативы. По их мнению, теперь власти страны должны разрешить семьям тяжелобольных самостоятельное выращивание конопли. В соответствии с принятым законопроектом, пока что право на выращивание наркосодержащего растения остается за государственными органами.