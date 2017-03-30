В Аргентине легализовали марихуану в медицинских целях
Парламент Аргентины разрешил тяжелобольным гражданам страны принимать марихуану. Кроме того, как сообщает Reuters, теперь в Аргентине будут выращивать коноплю в терапевтических целях.
Парламент Аргентины разрешил тяжелобольным гражданам страны принимать марихуану. Кроме того, как сообщает Reuters, теперь в Аргентине будут выращивать коноплю в терапевтических целях.
Официально закон будет принят после того, как его подпишет президент страны Маурисио Макри. При этом законопроект о легализации наркотика в медицинских целях был предложен именно его политическим объединением Cambiemos.
Как сообщает Associated Press, сторонники легализации марихуаны уже выступили за продолжение этой инициативы. По их мнению, теперь власти страны должны разрешить семьям тяжелобольных самостоятельное выращивание конопли. В соответствии с принятым законопроектом, пока что право на выращивание наркосодержащего растения остается за государственными органами.
В начале марта правительство Израиля выступило за декриминализацию употребления марихуаны в стране. В частности, уголовное наказание за употребление наркотика предложили заменить денежным штрафом.
До этого, в январе, употребление марихуаны в медицинских целях было разрешено в Германии. В соответствии с принятым бундестагом законом, тяжелобольные пациенты смогут покупать наркотик по рецепту врача в аптеках.