Участники стачки против «Платона» во Владивостоке разъехались
Ранее, стоявшие в районе Зари дальнобойщики, уехали.
Ранее, стоявшие в районе Зари дальнобойщики, уехали.
Владивосток, 30 марта, PrimaMedia.
Дальнобойщики, принимавшие участие в акции протеста против системы сбора платы с грузовиков по федеральным трассам «Платон», покинули место, где они стояли ранее во Владивостоке — район остановки общественного транспорта «Заря». По словам очевидцев, утром
Напомним, что автоперевозчики региональных союзов и ассоциаций, Межрегиональный профсоюз водителей профессионалов (МПВП), и Объединение перевозчиков России (ОПР) 27 марта во многих городах России, в том числе в Приморском крае и Владивостоке, начали российскую акцию протеста против системы взимания платы с грузовиков «Платон». Самым заметным место, где собрались дальнобойщики, стало кафе «Минутка» на въезде в Уссурийск. Там на второй день стачки 28 марта полиция задержала двух водителей фур, предположительно за то, что на их машинах значились надписи с призывами об отмене «Платона». Кроме этого, водители большегрузов выступали за пересмотр реальных акцизов на топливо, наведение порядка на
Однако некоторые грузоперевозчики выдвигали призывы с политическим подтекстом. В разговоре с корр. ИА PrimaMedia исполняющий обязанности председателя профсоюза транспортных перевозчиков Приморского края Петр Куприянов рассказал, что организация против всяческих политизированных требований дальнобойщиков.
— В очередной раз скажу, что мы против политической составляющей. Отмечу лишь, что что необходимо улучшать взаимодействие с краевыми властями, нужно налаживать диалог, тогда будет меньше споров возникать. Накопилось много вопросов и не только по «Платону», их все надо решать совместными усилиями, — рассказал Петр Куприянов.
Сами участники акции отмечают, что даже среди дальнобойщиков нет единства по определенным вопросам. Многие протестующие водители не выезжали из гаражей на дороги, а тех, кто это сделал, оказалось не так много.
Известно, что митинг против системы «Платон» пройдет во Владивостоке в субботу, 1 апреля, в 12.00 на площадке перед Домом молодежи. Участники собираются потребовать пересмотра транспортного налога, наведение порядка на
К акции протеста на гребне возмущений дальнобойщиков присоединилась Приморская ячейка КПРФ, которая обозначали дополнительные моменты обсуждения, например, отмена системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и иные общественно важные политические вопросы.