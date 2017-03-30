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06:31 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Участники стачки против «Платона» во Владивостоке разъехались

Ранее, стоявшие в районе Зари дальнобойщики, уехали.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 30 марта, PrimaMedia.

Дальнобойщики, принимавшие участие в акции протеста против системы сбора платы с грузовиков по федеральным трассам «Платон», покинули место, где они стояли ранее во Владивостоке — район остановки общественного транспорта «Заря». По словам очевидцев, утром одна-две фуры там еще стояли, также грузоперевозчиков видели на улице Магниторогоская, однако ближе к полудню в тех местах уже никого не было, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, что автоперевозчики региональных союзов и ассоциаций, Межрегиональный профсоюз водителей профессионалов (МПВП), и Объединение перевозчиков России (ОПР) 27 марта во многих городах России, в том числе в Приморском крае и Владивостоке, начали российскую акцию протеста против системы взимания платы с грузовиков «Платон». Самым заметным место, где собрались дальнобойщики, стало кафе «Минутка» на въезде в Уссурийск. Там на второй день стачки 28 марта полиция задержала двух водителей фур, предположительно за то, что на их машинах значились надписи с призывами об отмене «Платона». Кроме этого, водители большегрузов выступали за пересмотр реальных акцизов на топливо, наведение порядка на весо-габаритном контроле и изменение режима труда и отдыха для водителей под российские реалии.

Однако некоторые грузоперевозчики выдвигали призывы с политическим подтекстом. В разговоре с корр. ИА PrimaMedia исполняющий обязанности председателя профсоюза транспортных перевозчиков Приморского края Петр Куприянов рассказал, что организация против всяческих политизированных требований дальнобойщиков.

— В очередной раз скажу, что мы против политической составляющей. Отмечу лишь, что что необходимо улучшать взаимодействие с краевыми властями, нужно налаживать диалог, тогда будет меньше споров возникать. Накопилось много вопросов и не только по «Платону», их все надо решать совместными усилиями, — рассказал Петр Куприянов.

Сами участники акции отмечают, что даже среди дальнобойщиков нет единства по определенным вопросам. Многие протестующие водители не выезжали из гаражей на дороги, а тех, кто это сделал, оказалось не так много.

Известно, что митинг против системы «Платон» пройдет во Владивостоке в субботу, 1 апреля, в 12.00 на площадке перед Домом молодежи. Участники собираются потребовать пересмотра транспортного налога, наведение порядка на весо-габаритном контроле и выступают против повышения тарифа по системе «Платон», который был ранее утвержден главой правительства РФ Дмитрием Медведевым. С 15 апреля тариф увеличится на 25% и составит 1.91 рубля за километр пути. Ранее планировалось, что цена поднимется сразу на 50% и составит 3.06 рубля.

К акции протеста на гребне возмущений дальнобойщиков присоединилась Приморская ячейка КПРФ, которая обозначали дополнительные моменты обсуждения, например, отмена системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и иные общественно важные политические вопросы.

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