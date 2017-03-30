На «Севмаше» спустят на воду атомный крейсер «Казань» ВМФ России
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Атомный подводный крейсер
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Атомный подводный крейсер
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Дыгало уточнил, что в торжественной церемонии спуска на воду атомной многоцелевой подводной лодки «Казань» на предприятии «Севмаш» 31 марта примут участие представители главного командования ВМФ России, командования Северного флота и Беломорской
По словам Дыгало, атомный подводный крейсер «Казань» проекта «Ясень-М» относится к четвертому поколению атомных многоцелевых подводных лодок, строящихся в интересах обновления подводных сил ВМФ России.