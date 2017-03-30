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10:02 (мск), источник: РИА Новости

На «Севмаше» спустят на воду атомный крейсер «Казань» ВМФ России

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Атомный подводный крейсер Военно-морского флота России «Казань» будет спущен на воду в пятницу на «Севмаше», сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России по ВМФ РФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

Источник: РИА Новости

«Для Военно-морского Флота будет торжественно спущен на воду атомный подводный крейсер четвертого поколения «Казань», построенный по усовершенствованному проекту «Ясень-М», — сказал он.

Дыгало уточнил, что в торжественной церемонии спуска на воду атомной многоцелевой подводной лодки «Казань» на предприятии «Севмаш» 31 марта примут участие представители главного командования ВМФ России, командования Северного флота и Беломорской Военно-морской базы, Объединенной судостроительной корпорации и другие.

По словам Дыгало, атомный подводный крейсер «Казань» проекта «Ясень-М» относится к четвертому поколению атомных многоцелевых подводных лодок, строящихся в интересах обновления подводных сил ВМФ России.

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