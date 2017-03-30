На «Севмаше» спустят на воду атомный крейсер «Казань» ВМФ России

«Для Военно-морского Флота будет торжественно спущен на воду атомный подводный крейсер четвертого поколения «Казань», построенный по усовершенствованному проекту «Ясень-М», — сказал он.

Дыгало уточнил, что в торжественной церемонии спуска на воду атомной многоцелевой подводной лодки «Казань» на предприятии «Севмаш» 31 марта примут участие представители главного командования ВМФ России, командования Северного флота и Беломорской Военно-морской базы, Объединенной судостроительной корпорации и другие.

По словам Дыгало, атомный подводный крейсер «Казань» проекта «Ясень-М» относится к четвертому поколению атомных многоцелевых подводных лодок, строящихся в интересах обновления подводных сил ВМФ России.