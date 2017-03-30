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07:09 (мск), источник: AmurMedia.ru

Ванинский район в Хабаровском крае наконец-то обрел нового главу

Им стал Александр Наумов, за которого проголосовало 13 из 14 районных депутатов.

Хабаровск, 30 марта, AmurMedia.

Ванинский район в Хабаровском крае с третьего захода, но все-таки выбрал нового главу районной администрации. Им стал депутат райсобрания Александр Наумов, за которого отдали голоса 13 из 14 его коллег-депутатов, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Сегодня депутаты Ванинского районного собрания выбрали нового главу района. Им стал гендиректор коммунального предприятия ООО «Янтарь», депутат райсобрания Александр Наумов. За него проголосовало 13 из 14 депутатов.

Александра Наумова поздравил с победой зампред по внутренней политике Виктор Марценко, специально прибывший в Ванинский район за несколько дней до голосования.

Стоит отметить, что это третья по счету попытка избрать нового главу района. Полномочия предыдущего главы района Николая Ожаровского прекратились в октябре 2016 года, однако прошедшие в октябре 2016 и в январе 2017 года попытки обрести главу не увенчались успехом: кандидаты не устраивали то власть, то депутатов.

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