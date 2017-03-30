Россия и Китай обсудили дальнейшее сотрудничество на Дальнем Востоке

В мероприятии приняли участие вице-премьер Правительства России Дмитрий Рогозин, вице-премьер Государственного совета Китайской Народной республики Ван Ян. Стороны обсудили перспективы освоения Арктики и вопросы совместного использования Севморпути, а также взаимодействие в сферах энергетики, комплексное сотрудничество в ядерной сфере, и в сфере гражданской авиации. В переговорах принял участие заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков.

«С удовлетворением мы отмечаем, что по итогам прошлого года нам удалось преодолеть негативные тенденции двусторонней торговли и нарастить товарооборот на 4%, — заявил Дмитрий Рогозин, открывая встречу. — Мы видим очень хорошие показатели в начале этого года, в январе двусторонняя торговля увеличилась на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года».

Вице-премьер Государственного совета КНР Ван Ян добавил, что благодаря личному вниманию и усилиям государственных руководителей председателя КНР Си Цзиньпиня и Президента России Владимира Путина, китайско-российские торгово-экономические отношения преодолели негативные последствия спада мировой экономики и продолжают развиваться во всех сферах.

На сегодняшний день китайскими инвесторами уже заявлено более 20 инвестиционных проектов для реализации в территориях опережающего развития и Свободном порту Владивосток с объемом инвестиций около 3 миллиардов долларов.

При этом, как отметил Александр Крутиков, перед минвостокразвития России стоит задача увеличить в ближайшие 2 года объем этих инвестиций до 16 миллиардов долларов.

Продолжается совместная работа по реализации проекта развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2».

13 марта по итогам «дня китайского инвестора», проведенного вице-премьером — полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым в Хабаровске, принято решение оказывать содействие в реализации еще 4 крупным проектам китайских компаний с объемом инвестиций 2,87 миллиарда долларов. Среди них — строительство в прибрежной зоне Владивостока гостинично-жилого комплекса «Дом в море» в форме современного лайнера, создание на острове Попова морского биотехнопарка «Островной».

Улугбек Тимуридов.