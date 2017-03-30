Россия и Китай обсудили дальнейшее сотрудничество на Дальнем Востоке
В Архангельске в ходе форума «Арктика — территория диалога» прошла встреча сопредседателей
В Архангельске в ходе форума «Арктика — территория диалога» прошла встреча сопредседателей
В мероприятии приняли участие
«С удовлетворением мы отмечаем, что по итогам прошлого года нам удалось преодолеть негативные тенденции двусторонней торговли и нарастить товарооборот на 4%, — заявил Дмитрий Рогозин, открывая встречу. — Мы видим очень хорошие показатели в начале этого года, в январе двусторонняя торговля увеличилась на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года».
На сегодняшний день китайскими инвесторами уже заявлено более 20 инвестиционных проектов для реализации в территориях опережающего развития и Свободном порту Владивосток с объемом инвестиций около 3 миллиардов долларов.
При этом, как отметил Александр Крутиков, перед минвостокразвития России стоит задача увеличить в ближайшие 2 года объем этих инвестиций до 16 миллиардов долларов.
Продолжается совместная работа по реализации проекта развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2».
13 марта по итогам «дня китайского инвестора», проведенного
Улугбек Тимуридов.