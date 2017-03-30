Власти Хабаровского края «урезают» здравоохранение на 1 млрд рублей

Бюджет на здравоохранение Хабаровского края «урежут» на 1 млрд рублей по предложению главы региона Вячеслава Шпорта. Эксперты прогнозируют резкое ухудшение качества медицинского обслуживания населения в регионе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Изменения, в связи с сокращением финансирования, коснутся краевого Фонда ОМС.

«Причины сокращения расходов на здравоохранение — в несовершенстве межбюджетных отношений, в недостаточной самостоятельности регионов. Экономия на медицине — в любом случае последнее дело. Не будет ни нового оборудования, ни ремонтов в уже существующих учреждениях. Решение есть — необходимо дать больше бюджетной самостоятельности регионам, пересмотреть межбюджетные отношения. Нужно, чтобы федеральный центр не забирал как можно больше себе, а потом уже распределял как сочтет нужным. Регионы должны иметь возможность во-первых, зарабатывать, во-вторых, сохранять заработанное. Только в этом случае будет развиваться не только медицина, но и все остальное», — прокомментировал неслыханное сокращение медицинских расходов в Хабаровском крае депутат Государственной думы РФ Федот Тумусов ИА Vostok. Today.

Между тем, в комитете по бюджету Закдумы Хабаровского края настаивают, что негативных последствий от сокращения не наступит.

«Негативных последствий не будет. На страховых выплатах это не скажется. Как член комитета по бюджету могу заверить, что уменьшение выделяемых средств произошло из-за уточнения суммы, необходимой Фонду ОМС. Раньше все данные были прогнозными, а теперь есть конкретные цифры, которые меньше, чем заявленные ранее. На размерах страховых выплат это не скажется, по сравнению с 2016 годом выделяемые на каждого гражданина средства не уменьшатся», — заявила депутат регионального парламента от фракции «Единая Россия» Татьяна Новак ИА Амурмедиа.

Впрочем, не все депутаты регионального парламента разделяют оптимизм Татьяны Новак.

«Здравоохранение Хабаровского края не выживет без 1 млрд, который срезали. Снижение расходов на миллиард невозможно! Я понимаю, что федеральный центр добавит. Но добавят — то на лекарственное обеспечение, а не на что-то другое!», — убеждена депутат Ирина Штепа.

Министр финансов Хабаровского края Александр Кацуба заверил, что «ноль на прочие расходы» — решение не окончательное. Чиновник сообщил, что Минфин работает по этому вопросу с региональным Минздравом и попытается улучшить ситуацию.

Между тем, буквально накануне правительство Хабаровского края представило министру по развитию ДФО Александру Галушке план развития региона до 2025 года. Согласно документу, уже через 8 лет население края увеличится до 1 млн 464,5 тыс человек, а годовой миграционный прирост до 8,5 тыс. человек.

Однако пока не совсем понятно — каким образом региональные власти намерены добиться «демографического чуда» — на прошедшей в 2016 году в Хабаровске демографической конференции ученые озвучили страшные цифры: по продолжительности жизни среди мужчин трудоспособного возраста Дальний Восток России находится на уровне беднейших африканских стран — между Танзанией и Эфиопией. Тогда же из уст ученых прозвучал пугающий термин — «сверхсмертность»: медицина хронически недофинансируема.