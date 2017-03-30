Сенатор от Приангарья предложил начать расследование о доходах Дмитрия Медведева
Вячеслав Мархаев считает, что проходящие в России акции протеста свидетельствуют о системных проблемах в стране.
Вячеслав Мархаев считает, что проходящие в России акции протеста свидетельствуют о системных проблемах в стране.
О необходимости потребовать от Генпрокуратуры расследования о доходах
Выступая на очередном заседании верхней палаты российского парламента, представляющий КПРФ сенатор Вячеслав Мархаев указал остальным законодателям на необходимость принимать меры по фактам, приведенным в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
«В первую очередь следует потребовать от правоохранительных органов, от Генеральной прокуратуры расследования всех фактов, связанных с доходами и имуществом
В опубликованном в начале марта расследовании ФБК «Он вам не Димон» утверждается, что глава правительства Дмитрий Медведев владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом». Фонды, связанные с премьером, как утверждают авторы расследования, получили 70 млрд рублей в виде пожертвований. Во многих крупных городах России прошли масштабные антикоррупционные акции. Об этих акциях, по словам Вячеслава Мархаева, молчат так же, как о многодневных протестах дальнобойщиков или о «локальных региональных протестах».
«Будем ли мы дальше так молчать или все же предпримем хотя бы на уровне законодателей
Однако никакого поручения к правоохранительным органам в ходе прошедшего в среду заседания Совета Федерации принято не было. А когда позднее сенатор от Тувы Людмила Нарусова обратила внимание на то, что идея Мархаева «не получила развития», глава палаты Валентина Матвиенко пояснила, что «не дала протокольное поручение, потому что он [Мархаев] его не сформулировал».
«Если бы сформулировал, я бы его поддержала», — добавила Валентина Матвиенко, отметив, что «нельзя делать вид, что ничего не происходит».
Необходимая для протокольного поручения формулировка уже готовится и сенатор «не оставит это дело». По словам самого Мархаева, протокольное поручение от Матвиенко для разработки соответствующего законопроекта он пока не получил, так как «действительно не очень хорошо сформулировал свою мысль» в выступлении. При этом член Совфеда рассказал РБК, что он намерен доработать заявление и уже 30 марта внести его, чтобы получить поручение от председателя верхней палаты.
В ходе последовавшего после заседания брифинга Матвиенко еще раз указала на необходимость отказаться от попыток делать вид, что ничего не происходит.
«Все представители власти, безусловно, должны встречаться с людьми, понимать, почему они выходят на протесты, что их волнует, решать эти вопросы, обсуждать способы решения этих вопросов и так далее», — пояснила Валентина Матвиенко.
24 марта ряд депутатов Госдумы от КПРФ внесли в Госдуму проект протокольного поручения в связи с обвинениями главы правительства «в коррупционном поведении». В документе содержится предложение поручить думскому комитету по безопасности и противодействию коррупции организовать проверку по изложенным в фильме ФБК фактам с тем, чтобы «уяснить степень достоверности», а также «рассмотреть вопрос о возможности привлечения к ответственности лиц, фигурирующих в материале, либо лиц, причастных к опубликованию материалов, в случае признания их недостоверными».
Ранее депутат от КПРФ Валерий Рашкин направил депутатский запрос с требованием провести проверку «по поводу дворцов и дач»
Напомним, митинг «Не Димон», организованный сторонниками Алексея Навального в поддержку расследования Фонда борьбы с коррупцией, состоялся на площади 50-летия Октября в Иркутске 26 марта. Участниками акции стали около 1,5 тысячи человек. Они вышли с лозунгами «Навальный — наш президент», «За светлое будущее», «Куплю виолончель для народа (очень дорого)», «Требуем расследования в отношении Медведева», «Мы против коррупции» и другими. Мероприятие прошло без серьезных эксцессов. Участники поблагодарили сотрудников полиции за спокойное проведение акции и назвали ситуацию с массовым задержанием активистов во Владивостоке недопустимой. Отметим, что оппозиционный митинг стал одним из самых массовых в столице региона за последние несколько лет.
Между тем, как стало известно ИА IrkutskMedia, двоим студентам и одной несовершеннолетней обещали заплатить до 1 тысячи рублей за выход с символикой КПРФ на митинг в поддержку Алексея Навального в Иркутске 26 марта. МВД возбудило производство в отношении организатора несанкционированного пикета. Ведется расследование, заявила начальник отдела по исполнению административного законодательства МУ МВД России «Иркутское» Елена Уткина на депутатских слушаниях сегодня, 29 марта.