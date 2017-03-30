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07:20 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сенатор от Приангарья предложил начать расследование о доходах Дмитрия Медведева

Вячеслав Мархаев считает, что проходящие в России акции протеста свидетельствуют о системных проблемах в стране.

Источник: IrkutskMedia.ru

О необходимости потребовать от Генпрокуратуры расследования о доходах премьер-министра Дмитрия Медведева заявил член Совета Федерации от Иркутской области Вячеслав Мархаев. Он считает, что проходящие в России акции протеста свидетельствуют о том, что в стране существуют «системные проблемы и противоречия», а потому законодательной власти не следует их замалчивать. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на РБК.

Выступая на очередном заседании верхней палаты российского парламента, представляющий КПРФ сенатор Вячеслав Мархаев указал остальным законодателям на необходимость принимать меры по фактам, приведенным в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

«В первую очередь следует потребовать от правоохранительных органов, от Генеральной прокуратуры расследования всех фактов, связанных с доходами и имуществом премьер-министра [Дмитрия Медведева]. Соответствуют ли эти обстоятельства действительности?» — сказал Вячеслав Мархаев.

В опубликованном в начале марта расследовании ФБК «Он вам не Димон» утверждается, что глава правительства Дмитрий Медведев владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом». Фонды, связанные с премьером, как утверждают авторы расследования, получили 70 млрд рублей в виде пожертвований. Во многих крупных городах России прошли масштабные антикоррупционные акции. Об этих акциях, по словам Вячеслава Мархаева, молчат так же, как о многодневных протестах дальнобойщиков или о «локальных региональных протестах».

«Будем ли мы дальше так молчать или все же предпримем хотя бы на уровне законодателей какие-то меры?», — обратился к своим коллегам сенатор.

Однако никакого поручения к правоохранительным органам в ходе прошедшего в среду заседания Совета Федерации принято не было. А когда позднее сенатор от Тувы Людмила Нарусова обратила внимание на то, что идея Мархаева «не получила развития», глава палаты Валентина Матвиенко пояснила, что «не дала протокольное поручение, потому что он [Мархаев] его не сформулировал».

«Если бы сформулировал, я бы его поддержала», — добавила Валентина Матвиенко, отметив, что «нельзя делать вид, что ничего не происходит».

Необходимая для протокольного поручения формулировка уже готовится и сенатор «не оставит это дело». По словам самого Мархаева, протокольное поручение от Матвиенко для разработки соответствующего законопроекта он пока не получил, так как «действительно не очень хорошо сформулировал свою мысль» в выступлении. При этом член Совфеда рассказал РБК, что он намерен доработать заявление и уже 30 марта внести его, чтобы получить поручение от председателя верхней палаты.

В ходе последовавшего после заседания брифинга Матвиенко еще раз указала на необходимость отказаться от попыток делать вид, что ничего не происходит.

«Все представители власти, безусловно, должны встречаться с людьми, понимать, почему они выходят на протесты, что их волнует, решать эти вопросы, обсуждать способы решения этих вопросов и так далее», — пояснила Валентина Матвиенко.

24 марта ряд депутатов Госдумы от КПРФ внесли в Госдуму проект протокольного поручения в связи с обвинениями главы правительства «в коррупционном поведении». В документе содержится предложение поручить думскому комитету по безопасности и противодействию коррупции организовать проверку по изложенным в фильме ФБК фактам с тем, чтобы «уяснить степень достоверности», а также «рассмотреть вопрос о возможности привлечения к ответственности лиц, фигурирующих в материале, либо лиц, причастных к опубликованию материалов, в случае признания их недостоверными».

Ранее депутат от КПРФ Валерий Рашкин направил депутатский запрос с требованием провести проверку «по поводу дворцов и дач» премьер-министра Дмитрия Медведева главе СКР, а также руководителям ФСБ, МВД и Генпрокуратуры.

Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявляла, что фильм Навального «носит ярко выраженный предвыборный характер», а комментировать «пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа» бессмысленно. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль «в деталях» не ознакомлен с расследованием ФБК.

Напомним, митинг «Не Димон», организованный сторонниками Алексея Навального в поддержку расследования Фонда борьбы с коррупцией, состоялся на площади 50-летия Октября в Иркутске 26 марта. Участниками акции стали около 1,5 тысячи человек. Они вышли с лозунгами «Навальный — наш президент», «За светлое будущее», «Куплю виолончель для народа (очень дорого)», «Требуем расследования в отношении Медведева», «Мы против коррупции» и другими. Мероприятие прошло без серьезных эксцессов. Участники поблагодарили сотрудников полиции за спокойное проведение акции и назвали ситуацию с массовым задержанием активистов во Владивостоке недопустимой. Отметим, что оппозиционный митинг стал одним из самых массовых в столице региона за последние несколько лет.

Между тем, как стало известно ИА IrkutskMedia, двоим студентам и одной несовершеннолетней обещали заплатить до 1 тысячи рублей за выход с символикой КПРФ на митинг в поддержку Алексея Навального в Иркутске 26 марта. МВД возбудило производство в отношении организатора несанкционированного пикета. Ведется расследование, заявила начальник отдела по исполнению административного законодательства МУ МВД России «Иркутское» Елена Уткина на депутатских слушаниях сегодня, 29 марта.

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