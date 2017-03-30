В 2017 году планируется раздать до 100 тыс. дальневосточных гектаров

Почти 9 тысяч больших земельных участков на Дальнем Востоке передано в безвозмездное пользование жителям России. До конца 2017 года их количество планируется увеличить до 100 тысяч, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«По предварительным прогнозам, по программе “Дальневосточный гектар” к концу 2017 года планируется предоставить гражданам до 100 тыс. земельных участков», — заявил в интервью КонсультантПлюс замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев. Наибольший интерес у жителей России, по его словам, вызывают земли Приморья, Хабаровского края и Якутии.

Качаев напомнил, что главная цель бесплатной раздачи гектаров — привлечение людей на Дальний Восток, до полумиллиона в ближайшие годы: «Планируется прогнозное увеличение населения до 6,5 — 6,7 млн человек к существующему количеству 6,185 млн человек по состоянию на 1 января 2017 года».

Ещё одна задача — развитие приоритетных отраслей экономики, таких, как промышленность и добыча полезных ископаемых, а также агропромышленного, рыбохозяйственного, транспортно-логистического, энергетического, лесохозяйственного и туристско-рекреационного комплексов.

«Для граждан, получивших право на дальневосточный гектар, будут созданы условия для комфортного проживания, в том числе социальная, транспортная и энергетическая инфраструктуры. Все это, без сомнения, положительно скажется на новом имидже Дальнего Востока и сделает его привлекательным для государственных, иностранных и частных инвестиций», — также пообещал замминистра развития Дальнего Востока в интервью.

Сергей Качаев подчеркнул, что интерес к дальневосточным землям сохраняется, активнее всего участки берут жители России в возрасте от 25 до 34 лет. Земли большинство из них намерено использовать для строительства частного дома, ведения сельского хозяйства или под туристические проекты. Люди предпочитают гектары с развитой инфраструктурой, также пояснил замминистра.

Отвечая на вопросы жителей Дальнего Востока, он заверил, что массовой вырубки лесов государство не допустит, законом будут также охраняться береговые линии.