Прокуратура требует заменить экс-главе района в Омской области Хрищенко условный срок на реальный

Прокуратура Седельниковского района оспаривает в Омском областном суде приговор 57-летнему Николаю Хрищенко, бывшему в прошлом главой района. По мнению гособвинителя, три с половиной года условно — слишком мягкое наказание за махинации с муниципальным жильём.

Полмесяца назад, 16 марта, Седельниковский районный суд признал Хрищенко виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В суде было установлено, что с ноября 2014 года по февраль 2015 года Хрищенко незаконно снял статус специализированного жилфонда с 65 квартир. Затем в эти квартиры заселились граждане, даже не имевшие права на получение жилья вне очереди, и приватизировали их. Ущерб, нанесённый бюджету, превысил 73 миллиона рублей.

Хрищенко свою вину не признал и ущерб не возместил. Но, учитывая хорошие характеристики и слабое здоровье подсудимого, суд приговорил бывшего главу к условному сроку.

В апелляционном представлении прокуратура настаивает, что Хрищенко надо наказать пятью с половиной годами в колонии общего режима.

Судьбу чиновника предстоит решить судебной коллегии.