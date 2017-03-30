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07:22 (мск), источник: Om1.ru

Прокуратура требует заменить экс-главе района в Омской области Хрищенко условный срок на реальный

Гособвинение направило в Омский облсуд апелляционное представление, где утверждает, что Хрищенко надо посадить в колонию на пять с половиной лет.

Прокуратура Седельниковского района оспаривает в Омском областном суде приговор 57-летнему Николаю Хрищенко, бывшему в прошлом главой района. По мнению гособвинителя, три с половиной года условно — слишком мягкое наказание за махинации с муниципальным жильём.

Полмесяца назад, 16 марта, Седельниковский районный суд признал Хрищенко виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В суде было установлено, что с ноября 2014 года по февраль 2015 года Хрищенко незаконно снял статус специализированного жилфонда с 65 квартир. Затем в эти квартиры заселились граждане, даже не имевшие права на получение жилья вне очереди, и приватизировали их. Ущерб, нанесённый бюджету, превысил 73 миллиона рублей.

Хрищенко свою вину не признал и ущерб не возместил. Но, учитывая хорошие характеристики и слабое здоровье подсудимого, суд приговорил бывшего главу к условному сроку.

В апелляционном представлении прокуратура настаивает, что Хрищенко надо наказать пятью с половиной годами в колонии общего режима.

Судьбу чиновника предстоит решить судебной коллегии.

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