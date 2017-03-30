Землям Селиванихи в Иркутске вернули статус садоводств

Депутаты Думы Иркутска вернули землям Селиванихи статус садоводств. Соответствующее решение принято на заседании городской думы сегодня, 30 марта. Заместитель председателя комитета по градостроительной политике администрации Иркутска — главный архитектор города Сергей Александров рассказал, что предусмотрена возможность капитального строительства до трех этажей, а также допускается возведение объектов вспомогательного значения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Ранее жители Селиванихи подготовили открытое письмо депутатам Думы Иркутска с целью вернуть статус их земельным участкам. Они просили народных избранников разобраться в сложившейся ситуации и принять соответствующие меры. Обращение разместила на своей странице в Facebook депутат Думы Иркутска по избирательному округу № 1 Светлана Кузнецова.

По словам депутата Думы Иркутска по избирательному округу № 1 Светланы Кузнецовой, жители поселка Горького поняли, что лишены возможности жить здесь на законных основаниях, в зарегистрированных домах, и смогут использовать свою землю только для посадки огородов.

«Ситуация непростая. Была допущена ошибка при принятии осенью 2016 года изменения в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Не были учтены многие факторы, которые оказались критичны для жителей. Конечно, это недопустимо — нарушать права собственников. Здесь в силу разных обстоятельств мы получили очевидный факт: решение несправедливое, оно нуждается в пересмотре. И теперь уже не суть, как это произошло, — надо исправлять ситуацию. Но чтобы вернуть прежний статус категории земель, потребуется время и терпение. Это пошаговая процедура, которую всем нам предстоит пройти. Это будет непросто. Но я вижу, что жители поселка готовы к конструктивному диалогу, несмотря на общий повышенный эмоциональный фон», — рассказала она.

Напомним, 11 марта жители Селиванихи вышли на пикет против изменений в генплане Иркутска, запрещающих капитальное строительство. Акция протеста состоялась на площади Труда с 13.00 до 15.00.

В тот же день открылся консультационный пункт для жителей Селиванихи по вопросам по возврата статуса садоводств земельным участкам садовых некоммерческих товариществ вблизи поселка Горького. В первый час работы пункта обратились около 100 граждан. Заместитель председателя комитета по градостроительной политике — главный архитектор города Сергей Александров отметил, что уже началась работа по внесению изменений в правила землепользования и застройки, которые планируют утвердить на очередной сессии городской Думы в конце марта.