Землям Селиванихи в Иркутске вернули статус садоводств
Депутаты Думы города приняли такое решение на заседании сегодня, 30 марта.
Депутаты Думы города приняли такое решение на заседании сегодня, 30 марта.
Депутаты Думы Иркутска вернули землям Селиванихи статус садоводств. Соответствующее решение принято на заседании городской думы сегодня, 30 марта. Заместитель председателя комитета по градостроительной политике администрации Иркутска — главный архитектор города Сергей Александров рассказал, что предусмотрена возможность капитального строительства до трех этажей, а также допускается возведение объектов вспомогательного значения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Ранее жители Селиванихи подготовили открытое письмо депутатам Думы Иркутска с целью вернуть статус их земельным участкам. Они просили народных избранников разобраться в сложившейся ситуации и принять соответствующие меры. Обращение разместила на своей странице в Facebook депутат Думы Иркутска по избирательному округу № 1 Светлана Кузнецова.
По словам депутата Думы Иркутска по избирательному округу № 1 Светланы Кузнецовой, жители поселка Горького поняли, что лишены возможности жить здесь на законных основаниях, в зарегистрированных домах, и смогут использовать свою землю только для посадки огородов.
«Ситуация непростая. Была допущена ошибка при принятии осенью 2016 года изменения в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Не были учтены многие факторы, которые оказались критичны для жителей. Конечно, это недопустимо — нарушать права собственников. Здесь в силу разных обстоятельств мы получили очевидный факт: решение несправедливое, оно нуждается в пересмотре. И теперь уже не суть, как это произошло, — надо исправлять ситуацию. Но чтобы вернуть прежний статус категории земель, потребуется время и терпение. Это пошаговая процедура, которую всем нам предстоит пройти. Это будет непросто. Но я вижу, что жители поселка готовы к конструктивному диалогу, несмотря на общий повышенный эмоциональный фон», — рассказала она.
Напомним, 11 марта жители Селиванихи вышли на пикет против изменений в генплане Иркутска, запрещающих капитальное строительство. Акция протеста состоялась на площади Труда с 13.00 до 15.00.
В тот же день открылся консультационный пункт для жителей Селиванихи по вопросам по возврата статуса садоводств земельным участкам садовых некоммерческих товариществ вблизи поселка Горького. В первый час работы пункта обратились около 100 граждан. Заместитель председателя комитета по градостроительной политике — главный архитектор города Сергей Александров отметил, что уже началась работа по внесению изменений в правила землепользования и застройки, которые планируют утвердить на очередной сессии городской Думы в конце марта.